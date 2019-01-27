暖冬影響木棉花早開 新春賞花多景點

2019年01月27日 18:48 中時 莊曜聰

受到暖冬影響，台南白河林初埤木棉花道已經有少許木棉樹開花，將軍的木棉道還有植株已經開出鮮紅花朵，民眾農曆新年走春時不妨可以前去逛逛。（莊曜聰攝）

受到暖冬影響，名列全球15大最美花海街道的台南白河林初埤木棉花道，還沒等到暮春3月，就已經零星開出花朵，將軍木棉花道也有同樣情形，還有木棉樹已經開滿大紅花，也讓農曆新年多了賞花走春景點，而為了迎接今年的木棉花季，林初埤木棉花道兩旁電線桿全數移除，灌溉溝渠也重新整修，「整容」完成，要迎接遊客上門。

雖然有冷氣團來襲，但以整體氣候來看，今年其實是個暖冬，也因此全台都有花兒提早盛開的情形，以往農曆春節後才會含苞待放的木棉花，也趕上這波早花的潮流。

白河林初埤的木棉花道初花已現，雖然零零落落，但仍舊聞得到春天的味道，白河木棉花季一般都在3月初登場，與後壁的台灣國際蘭展搭配，吸引許多遊客前來，賞花品質的維護也相對重要。

因此區公所與台電、社區協調，將木棉花道的電線桿全部移除，改為地下化，不但安全又不會煞風景，而嘉南農田水利會及水保局也將兩旁的的梯型灌溉溝渠改為矩形渠，讓遊客可以盡情觀賞田野風情。

除了白河外，將軍區也以木棉花道聞名，近2000棵的木棉樹分布在7條道路上，將軍國中前的南21線道路開花時最為壯觀，近來有民眾發現已經有好幾棵木棉花盛開，火紅花朵相當豔麗。

(中時 )