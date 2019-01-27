米格魯防疫被嫌髒！專家曝正解：牠們在幫你省錢

防疫非洲豬瘟新文宣。(翻攝內政大小事-內政部臉書)

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中時電子報

檢疫犬為防疫非洲豬瘟疫情努力工作，卻遭到旅客刁難、被罵笨狗，甚至嫌棄牠們骯髒，內政部臉書昨貼出一張防疫文宣，替檢疫犬發聲，引發上萬網友注意並分享。前檢疫犬領犬員表示「要相信檢疫犬，牠們在幫你省錢」，許多網友也留言「無限支持污辱防疫犬等同妨礙公務」。

內政部昨在臉書PO出一張改編電影台詞的米格魯圖文，並寫到「即刻防疫，地表最強狗狗」，吸引了上萬網友按讚，也釣出前檢疫犬領犬員網友留言，呼籲大家要相信檢疫犬，牠們其實是在幫你省錢。

前領犬員網友表示，別害怕狗狗坐在身邊，「狗狗在你出關未進綠線前找到你，是在提醒你」，是否忘記什麼不該帶的在行李裡面，有的話快交給檢疫人員銷毀，如果不理會，走過綠線就會被罰20萬，他說「要相信檢疫犬，牠們在幫你省錢」。

前防疫犬領犬員留言呼籲。(翻攝內政大小事-內政部臉書)

網友留言表示，那條綠線是「破財消災線」、「米格魯屁屁一坐值千金」，也有網友對於宣導圖文提出建議，「丟回收箱很容易讓人誤解，應該叫棄置箱」、「文字的部分可更簡潔，方便長輩一望即知」、「創意很好！但字太多，至少要刪一半以上」，PTT上也有網友附上修改後的圖。

PTT網友改圖。(翻攝PTT)

另外，網友也替辛苦的第一線人員抱屈表示「對於防疫犬及領犬員有侮辱情事，建議以妨礙公務辦理，不是因為他們是防疫犬就可任人侮辱」、「無限支持污辱防疫犬等同妨礙公務」。

(中時電子報)

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