《中時晚間快報》新四通暖身 金門縣長率團訪陸

◎新四通暖身 金門縣長率團訪陸

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中時電子報
綜合報導

◎新四通暖身 金門縣長率團訪陸

大陸福建省將在國家主席習近平於《告台灣同胞書》40周年的談話基礎下，推動實現與金門、馬祖的「新四通」。金門縣長楊鎮浯今（27）日中午率團赴對岸，展開4天3夜的訪問行程，期待在兩岸的共同努力下，落實「金廈漳泉共同生活圈」的目標。

◎菲教堂遭炸 至少27死、近80傷

菲律賓南部蘇祿省（Sulu Island）省會和魯鎮（Jolo）一座天主教教堂，今天連續遭遇2起炸彈襲擊，造成至少27人死亡、77人受傷。

◎邀寒士飽餐 暖心宴請4萬餘人

給社會孤獨困頓者溫暖，「第29屆寒士吃飽30愛心尾牙」今（27）日於總統府前席開2200桌，全台16處同步，宴請4萬餘名寒士飽餐一頓，感受過年團圓氣氛。台北場包括副總統陳建仁、前總統馬英九及行政院政務委員林萬億等均蒞臨參與，熱鬧非凡；參加尾牙的寒士也都稱讚，活動辦得「不歹」、「吃得很好」。

◎古蹟前開唱 白安嗨與歌迷見面

白安近來推出專輯《1990s》，帶著歌曲到各城市與歌迷們相見歡，26日南下高雄、台南開唱，與超過500名歌迷同樂，繼在知名網路打卡景點星巴克陽明山草山門市開唱後，她來到台南林百貨舉辦「白安1990s-我們的時代專輯分享會」分享創作故事，也是首位在著名古蹟開唱，跟歌迷來場古今交錯的豐富視聽饗宴，白安也把握時間一窺超過80年歷史林百貨風華。

(中時電子報)

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