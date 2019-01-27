陳炳甫出面坦承敗選 不願表態是否續戰2020

台北市士林大同區立委補選，國民黨候選人陳炳甫27日傍晚在黨部宣布落選，對於在大同區與綠營幾乎打成平手，認為選民對民進黨執政已失去信心。（方濬哲攝）

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台北市士林大同立委補選結果出爐，國民黨候選人陳炳甫今下午約5時43分出面發表談話，坦然面對敗選結果，對於是否繼續投入2020立委選舉，陳炳甫表示，明年部分會再跟中央黨部、市黨部討論，若有更強的人選也不一定要他繼續選。

陳炳甫出面發表敗選談話前先是恭喜對手何志偉，也不為提醒何不要當橡皮圖章，雖然未能如願翻轉士林大同區，但大同區過去是深綠地區，這次幾乎打成平手，看的出來民進黨政府失去民心，連深綠區域也無法獲得明顯勝利，希望民進黨政府可以痛定思痛，為人民做更多事情，他也會在地方繼續打拚。

由於此次立委補選任期剩不到1年，明年馬上要再改選，是否考慮再投入2020立委選舉，陳炳甫表示，本來認為有信心會當選，若當選責無旁貸會承擔責任，但這次並沒有取得立委席次，明年選舉會再跟中央黨部及是黨部討論，或許有更強更適合人選也不一定。

高雄市長韓國瑜日前赴大同區替陳炳甫輔選，媒體詢問大同區與綠營打成平手是否與韓有關，陳炳甫說，感謝選舉期間來幫忙的人。

陳炳甫強調，參選以來始終堅持不攻擊對手的選舉策略，但還是很可惜，選舉期間有不實抹黑造謠，像是議員選上不用補選、遞補，也有人在政見會批評他搞不清楚法條，沒資格當立委，但都並非事實，後來經韓市長建議要對不實抹黑攻擊事實提出澄清，但民眾已經被錯誤訊息誤導。

(中時 )

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