郭婞淳簽名也能賣錢 北醫大捐輸台東孩子

前行政院長陳冲、北醫大董事長張文昌、校長林建煌（左三至左五）出席義賣會。（北醫大提供）

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舉重金牌國手郭婞淳身為台東人，她在舉重槓片上簽名義賣，與台北醫學大學一起籌措善款，為台東家鄉盡心力，展現有情有義的氣度，而北醫大堅持守護偏鄉弱勢的承諾，捐出義賣所得308萬5824元，善盡大學的社會責任。

北醫大2019年「愛要有您，愛無所畏」歡樂慈善義賣會，26日吸引近百名善心人士熱烈競標，除了郭婞淳之外，前行政院長陳冲、北醫體系高層都到場共襄盛舉，北醫大每年在春節前的寒冬時節舉行義賣，今年進入第5屆。

今年共有北醫體系主管、校友捐出32件個人珍藏物品進行拍賣，包括北醫大董事長張文昌提供在美日兩國獲獎無數的蘇秀娥彩繪的「大自然的和諧」油畫；北醫大校長林建煌捐出馬紹爾群島總統希妲·海妮致贈的貝殼與林投葉編綴的圓盤飾品。

另外，北醫大副校長李飛鵬捐出「家族詩集繪本」；通識教育中心主任張錫輝提供1908年由清末桐城派古文家林紓用古文翻譯的福爾摩斯小說；北醫附醫院長陳瑞杰提供史瓦帝尼王國50周年紀念郵票與長頸鹿木雕。

此次義賣款項308萬5824元全數捐給又名「台東孩子的書屋」的社團法人台東縣教育發展協會，協助建置學齡前孩童照護空間與心理諮商室，讓教育能夠及時，贏在起跑點。

這些年來，北醫體系協助台東縣教育發展協會建置學齡前孩童照護空間與心理諮商室外，並且指派1名心理師長駐當地，守護數百名書屋孩子的身心健康。

(中時 )

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