二戰老古董現身葉門內戰 胡賽組織擊毀T-34戰車

2019年01月27日 18:26 中時電子報 江飛宇

葉門內戰出現令人難以置信的畫面，胡賽民兵(Houthis)以反戰車飛彈擊毀親沙烏地阿拉伯軍隊的戰車，然而那輛戰車竟是活躍於二戰時期的蘇聯製T-34-85式，沒想到在21世紀還會出現在戰場。

防衛部落格(defence-blog)報導，根據也門觀察員的說法，胡塞民兵是在達萊省(Dhale province)的城鎮的作戰期間，以現代的反戰車飛彈摧毀了二戰的T-34-85，有點時空穿越的感覺。

T-34-85 of pro-Saudi forces were destroyed by Kornet Anti-tank systems by Yemen

T-34是第二次世界大戰到戰後的蘇聯裝甲戰車代表作，它採用劃時代的傾斜裝甲，砲彈擊中時容易延著傾角被彈開，有效提升防護力。第一代T-34的主砲為76公釐，在當時戰車的火力僅次於德國虎式(88公釐)。從1940年就開始量產直到1945年二戰結束前，T-34的總產量達到5萬7千多輛，如此巨量的規模，使得T-34可以隨意吞噬敵人陣地。即使二戰結束，T-34的生產仍一直持續，最終共生產了8萬多輛，並且有許多的改裝衍生型，比如這次出現在葉門的T-34-85，正如它的名稱所示，這個版本配備了一門85公釐的主砲，顯著提高了它的火力，追近二戰後期的納粹中型和重型戰車。

T-34系列坦克因其速度、機動性、裝甲保護和可靠性而聞名，被公認是史上綜合性能最全面的戰車。

葉門怎麼會有這款戰車?早在第二次世界大戰時期就獲得，戰後T-34繼續在葉門軍隊中服役，據信在此之前，T-34在葉門軍隊的角色屬於教練車性質，但是戰爭打光了性能更好的一線戰車，使得老古董也要上戰場。

除這則消息以外，前陣子也有另一則與T-34有關的新聞。媒體報導稱，俄羅斯從中南半島的寮國購買的30輛T-34，並且與1月初抵達(回到)俄國。當地消息指出，俄國以軍事技術合作的名義，以新戰車向寮國購國這些老戰車，目的是充實軍事博物館的館藏。

(中時電子報)