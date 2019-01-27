傑尼斯天團「嵐」休團！隊長大野智親宣告：想自由生活

2019年01月27日 18:27 中時 徐桐炘

日本傑尼斯天團「嵐」宣告2020年起停止活動，他們去年底才在東京巨蛋宣布今年將續開20週年巡迴，從去年底起累計將開50場演唱會，讓237萬位歌迷都能入場，粉絲都興奮不已，於今開始在官網申請抽票，昨突然在官網公布即將休止活動，讓粉絲心情如洗三溫暖，但多數都認為終止活動等同解散，2年過後不知何時才能再見5人在舞台上團聚。

隊長大野智親自說出，他在2017年6月將其他4人集合起來，表達自己想於明年終止在嵐的活動，「雖然很任性，但是想要一次不被任何事情束縛，嘗試自由的生活。」他們向來有共識「5人才是嵐」，如今一人想退團，最後共同決定全面停止嵐未來的工作。以2020年為停止在嵐的分水嶺，5人未來將踏上各自的道路。

以「在全世界掀起風暴」被命名為嵐，成員為大野智、櫻井翔、二宮和也、相葉雅紀和松本潤，5人在小傑尼斯時期已各自小有人氣，自1999年在夏威夷出道後立刻受到許多粉絲喜愛，但在傑尼斯各團強大的競爭下，迅速進入人氣下跌期。

直到2007年年紀最小的松本潤演出《流星花園》再度爆紅，至今他們官方粉絲會員數超過230萬人，在海外無法註冊會員的粉絲更是不計其數，曾創下紀錄連續6年在日本奧運場地國立競技場開唱。在日本權威音樂榜單「ORICONSTYLE」中，在銷售額排行榜中7度拿下第一名。

(中時 )