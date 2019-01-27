韓國瑜：政治人物應思考人民要過好日子

韓國瑜市長（左3）27日下午抵達燕巢區角宿天后宮上香祈福並發放春節紅包。（林雅惠攝）

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韓市長抵達燕巢角宿天后宮發放春節紅包，與廟方工作人員大合照。（林雅惠攝）
韓國瑜市長27日下午抵達燕巢角宿天后宮發放春節紅包。（林雅惠攝）
燕巢區張先生帶著妻小來領韓市長紅包，說雖排隊等近4小時但很值得。（林雅惠攝）

高雄市長韓國瑜27日下午抵達燕巢區角宿天后宮上香祈福並發放紅包，現場大批民眾守候，雖韓行程因故延後一小時，民眾仍未散去，相較蔡英文總統在嘉義一整天行程不如以往大陣仗，有嘉義大學學者就認為，她似乎在走韓的步調，韓國瑜說，所以政治人物都應思考，民眾要的就是過好日子。

韓國瑜表示，台灣人民現在很清楚就是要過好生活、經濟要好，這個訊號非常強烈，不管是從里長到總統，從立委到縣市長，所有政治人物都應該要體認，人民已經不願意再過苦日子，所以我們要尋求經濟的改善。

韓國瑜今天下午抵達角宿天后宮前因臨時受理一件陳情案而延後1小時到現場，他向久候的民眾道歉，表示忙到現在只吃一個麵包果腹，他說，現在大家對高雄有非常高的期待，因此除了宗教信仰庇佑外，未來高雄一定會更好，高雄地區包括燕巢的水果外銷一定要品質保證，觀光客來到燕巢區，也請大家以笑容迎接，要讓外地人感受到高雄人的可愛，2019年高雄一定要改變，希望大家把高雄最棒一面呈現，讓人愛上高雄，喜歡我們。

韓國瑜說，市政府團隊未來只有一個「衝」字，不管外面怎麼評論都不重要，要繼續往前衝，要幫高雄經濟重新打出一片天，這是市府團隊對高雄市民最神聖的承諾。

韓國瑜今天在天后宮發放1000份紅包，不久就被領完，燕巢區張先生帶著妻小從中午12點就來排隊，雖然等了將近4小時才領到紅包，但他說這一切很值得。

(中時 )

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