范文芳生日超有意義！揪老公、兒子一起跟長者開趴

2019年01月27日 18:51 中時 林淑娟

范文芳慶生方式特別，與老公李銘順一起做公益。（凱渥提供）

范文芳慶生方式特別，與老公李銘順、兒子一起做公益。（凱渥提供）

范文芳慶生做公益。（凱渥提供）

范文芳慶生做公益。（凱渥提供）

范文芳慶生做公益。（凱渥提供）

新加坡女星范文芳27日迎接生日，人美心也美的她樂於分享溫暖，每年生日都會自發性舉辦慈善公益活動，今年她特別為長者們舉辦一場小型派對，和老公李銘順、兒子Zed一起陪長者聊天團聚，提早感受年節的溫暖熱鬧氛圍，范文芳笑說：「生日願望已經實現！」

范文芳一直認為「施比受更有福」，平常就常默默關注需要幫助的長者，「獻愛送暖」也成了她特別的慶生方式，在生日時送物資關懷長者更已行之有年，「但是我發現，老人家們可能不一定缺這些東西，他們更需要有人陪伴他們、聊聊天」，這也讓她在今年依然舉辦一場小型派對與長者們同歡，同時也會送給長者們一些日常用品，經紀公司響應捐贈保溫杯，她也貼心準備潤膚品，就是要讓長輩們「吃暖、喝暖、用暖」。

辦完公益Party後的她，感到特別滿足，昨晚和老公李銘順、愛子Zed也有特別溫馨的相聚時光，生活簡單、樸實的她覺得一家人能夠團聚就已是非常開心的事，談起其他生日願望，她說由於年前身體微恙，更覺得平安健康最重要，生日願望就是希望自己和大家都能身體健健康康。

范文芳去年在新加坡拍攝的新戲《謝謝你出現在我的行程裡》將在28日上檔，海外粉絲也都相當期待看到她的演出，她笑說，和老公李銘順一起在大陸拍攝的電視劇《撲通撲通的青春》，今年也會上檔，她更語帶神秘表示，將會參與台灣導演製作的戲劇作品，要粉絲們拭目以待。

(中時 )