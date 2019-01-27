台中立委補選沈智慧成功接棒盧秀燕

2019年01月27日 18:57 中時 張妍溱 、影音/ 杜宇喬 、影音/

台中市第5選區（北、北屯區）立委補選27日投票揭曉，國民黨籍候選人沈智慧，晚間5點50分在北屯區松安街競選總部，自行宣布當選，她致詞表示，未來進入立法院實踐民主與公投，監督蔡英文政府落實公投，不能白白辜負750萬人民公投的權利。

沈智慧站在台上深深一鞠躬，對支持的選民表達感謝，並對競選團隊在競選期間的努力付出，說聲「辛苦了」；她說，不管選戰過程帶來的抹紅、抹黑，打不還手、罵不還口，堅持「乾淨選舉」，把政見告訴選民，回歸理性選舉相當重要，未來進入立法院，將扛起責任。

沈智慧指出，在9合1大選後，人民用選票告訴蔡英文政府，尤其沒遵照民主機制落實公投、毀壞民主，人民也將用選票反映；未來進入立法院，將修訂公投法及處罰條款；透過網路工具，收集民意、為人民發聲，讓民進黨政府聽見人民的聲音。

沈智慧感謝市長盧秀燕並說，盧市長上班維持行政中立，下班後善盡國民黨黨員的責任，努力為她站台、支持她承接這一棒，因為這一席代表台中市到中央爭取地方建設預算，她也擔當「中央助攻手」。

台中市第5選區立委補選，因盧秀燕當選市長，遺缺在27日進行補選投票，這次補選有國民黨候選人沈智慧、民主進步黨候選人王義川、聯合黨推薦林忠勝及無黨邱于珊共計4人參選。其中沈智慧與王義川的「藍綠」對決，最為關鍵、備受外界矚目。

現年61歲的沈智慧，從政相當有經驗，1989年首次投入第5選區立委選舉，連任6屆立委，2005年獲親民黨提名參選台中市長，僅獲2％得票率，敗給挑戰連任的胡志強，2008年以無黨籍爭取立委連任，當時僅獲1萬多票、得票率6．38％，輸給同選區的盧秀燕。

2016年沈智慧再度披上國民黨戰袍，轉戰中西東南區立委選舉，拿下近7萬票數、得票率40．53％，但敗給同選區民進黨立委黃國書。歷經10餘年，這次重披戰袍挑戰立委補選，擊敗眾對手，成功為藍營立委搶下1席次，成功接棒盧秀燕。

(中時 )