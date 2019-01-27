影》韓國瑜發紅包遭「吃豆腐」 小男孩專業突襲禿頭喊愛你

影》韓國瑜發紅包遭「吃豆腐」 小男孩專業突襲禿頭喊愛你
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中時電子報
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韓國瑜發紅包遭「吃豆腐」，小男孩專業突襲他的禿頭，大喊我愛你。（圖/翻攝自中天新聞）

高雄市長韓國瑜從1月26日到2月2日以及2月10日到12日，將馬不停蹄在高雄各大廟宇發放新春賀歲小紅包，吸引滿滿人潮，沒想到他在三民區玉皇宮（天公廟）發紅包時，他的招牌禿頭在人群中遭遇突襲，被小男孩給伸手摸了一把，韓國瑜被「吃豆腐」卻毫不自知的逗趣模樣，讓周圍民眾看了紛紛哈哈大笑。

中天新聞報導，當韓國瑜在天公廟發紅包準備轉身致謝時，哪知道身後突然伸出一隻突襲的小手，看準韓市長的禿頭就是摸了一把。

這位小男孩是坐在媽媽的肩頭上，隨著韓國瑜身後前進，中途看準韓國瑜的禿頭，就是下手輕輕地摸了又摸，不過韓國瑜似乎沒有感覺到自己的禿頭被「吃豆腐」了，繼續往前走，而小男孩摸完禿頭也一臉開心的樣子，這一幕逗趣的畫面讓一旁民眾看了哈哈大笑。

其實這位小男孩一開始就在人群中對韓國瑜喊話：「韓市長」，因為人太多一開始韓國瑜沒聽到沒給回應，但小男孩不放棄仍接著告白：「韓市長我愛你喔」，這回韓國瑜聽到了，也笑著對他說：「好好好」，對他比了個讚。接著小男孩等韓國瑜發完紅包，照完相後，就由媽媽扛在肩上一路跟隨韓國瑜，接著就逗趣突襲韓國瑜了。

(中時電子報)

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