單身3年拒食補壯陽！羅宏正喊話「槍會壞」

2019年01月27日 18:52 中時 尤嬿妮

羅宏正今在西門町辦見面會。（太陽娛樂提供）

羅宏正今在西門町辦見面會。（太陽娛樂提供）

羅宏正27日舉辦「為妳撐傘」見面會，聊起他上回出席活動，媽媽特地燉山藥雞湯為他補身，由於山藥有健脾益肺、強精固腎功效，他坦言當天喝完湯後，身體感覺燥熱，追問媽媽有沒有繼續燉補品餵食、盼兒子早日交女友？單身3年的宏正幽默說：「不能一直補啦！槍要打出去，子彈補回來才有用嘛，如果都沒發射，一直補會卡彈，槍會壞的！」笑翻所有人。

羅宏正脫離男團SpeXial單飛，推出個人EP《撐傘》人氣不減，今見面會吸引近600位粉絲擠爆會場，爸媽及弟弟、弟媳也到場支持，羅媽是兒子的鐵粉，臉書發文全是羅宏正活動相關訊息，而小他2歲的弟弟更是兄弟情深，之前羅宏正拍戲受傷住院一個半月，都是弟弟留在醫院陪過夜、細心照顧。

SpeXial團員子宏、明杰今到場同樂，3人同台合唱〈超人一樣〉。羅宏正表示，見面會計劃找嘉賓時，就打算邀SpeXial第一代成員，希望自己有回歸初衷的感覺；農曆年假將至，羅宏正將一路忙到除夕，年假期間再好好陪家人，問他是否擔心親友拜年時催婚？他笑說幸好弟弟已結婚，爸媽也不會給壓力，慶幸自己以後生的小孩年紀比弟弟的小孩還小，「以前我照顧弟弟的份，會在孩子們身上討回來」。

(中時 )