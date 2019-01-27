劉以豪推展北海道觀光 偷閒滑雪：只能落葉飄

2019年01月27日 19:10 中時 林淑娟

劉以豪出席「玩出屬於我的日本」日本旅遊分享會推展北海道觀光。（羅永銘攝）

劉以豪出席「玩出屬於我的日本」日本旅遊分享會推展北海道觀光。（羅永銘攝）

伊林娛樂藝人劉以豪主演的賣座電影《比悲傷更悲傷的故事》票房賣破兩億元，被封破億男神的他，人氣水漲船高，除了原本就在韓國大受歡迎，最近更受日本觀光局之邀，遠赴北海道拍攝微電影推展觀光。他27日出席「玩出屬於我的日本」旅遊分享會時透露，雖然這趟行程超累，忙到沒時間發生豔遇或被搭訕，但北海道超美，「我仍抱著邊工作邊遊玩的輕鬆心情，還如願偷空滑雪！」

劉以豪說，第一次到北海道是5年多前去拍電視劇《我愛你愛你愛我》，這回是第三次造訪了，但8天行程非常緊湊，共換7次飯店。儘管時間卡很緊，但喜歡滑雪的他，還是在收工後央求導演讓他去滑一次過過癮，不過他卻選到最難的陡坡，「為了避免摔傷影響後面幾天的拍攝，最後只能以落葉飄的方式滑下去，大腿都快痛到爆掉了」。他自嘲滑雪技術還停留在「有待加強」！

過去一年是劉以豪入行以來最豐收的一年，電影、戲劇作品都大放異彩，他坦言很開心影視作品的表現被看見，也終於感受到拍出一部能感動人的電影原來是這麼棒的ㄧ件事，能直接感受到觀眾的情緒與感動，是他最珍惜、最開心的。

不過他透露，雖然《比悲傷》票房那麼好，他其實卻僅在釜山影展第一次放映時看過一次，且那次他都在專心觀察大家的反應，完全分心，所以至今還沒機會完整欣賞這部電影，他要找機會偷溜進電影院好好坐下來看一次。他剛從馬來西亞結束《比悲傷》謝票行程返台，馬上投入與劉奕兒主演的《極道千金》新戲拍攝，還不確定過年能放幾天假。

劉以豪日前因媒體曝光住家完整外觀而罕見動氣在臉書發文，他解釋其實不是動怒，而是媒體拍得太赤裸、太像「591租屋網」了，他有點被嚇到。反而是忠實粉絲反應比他大，還留言提醒他：「你沒告訴媒體：那是結界，再過來你就會不開心嗎？」

(中時 )