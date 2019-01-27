二手衣義賣邁入第五年 郁方賈永婕挽袖叫賣做公益

賈永婕（左二）女兒與兒子為二手衣義賣到場幫忙，與郁方合影。（羅永銘攝）

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郁方（左）與賈永婕為二手衣義賣在店裡整理衣物。（羅永銘攝）

郁方與賈永婕兩人今（27日）攜手舉辦義賣二手衣獎學金救助計劃，郁方表示，二手衣義賣邁入第5年，為了幫助更多學童，以往只有女裝而已，今年則擴大舉辦，增加了男裝與童裝義賣，郁方一早9點就親自到現場整理物資，就連賈永婕的兒子與女兒也在場，幫忙整理義賣物資，總義賣金額共計20萬元，全數轉交給北原山貓，作為原住民學童的獎學金。

郁方透露，生第一胎時北原山貓老師請原住民朋友送了很多雞給她，讓她坐月子，當時問了老師「有什麼需要幫忙」？結果北原山貓老師就請她幫忙冬令救濟物資，後來看到很多國、高中小朋友過年都在打工，又沒紅包領，才問了好友賈永婕要不要一起來做二手衣義賣，並用這筆錢給小朋友當獎學金。

朋友問她既然是做好事，價錢為何不開高一點，她表示，藝人衣服很多，大部分衣服都只穿過1、2次就不會再穿，「所以我希望捐出來的東西，可以在一天內就賣掉，也因此單價不可能賣超過3、5千元，因為賣高會大家猶豫，賣便宜一次可以買很多，像有些衣服連穿都沒穿過，一件賣100元的，大家互相幫忙把東西帶走，我也清了庫存！」

二手衣義賣會今年邁入第5年，去年最高紀錄賣掉28萬元獎學救助金的，郁方認為可以一邊做環保，一邊做公益，是一件很棒的事情，今年義賣物資雖然比往年多，但受冷鋒影響買氣大減，最後只億賣出20萬元獎學救助金，郁方與賈永婕都覺得很可惜，但不氣餒的精神，並立誓明年要再接再厲，為山裡的孩童籌募獎學金。

(中時 )

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