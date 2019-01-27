嘉義市拚經濟！小米、華為、這一小鍋 都進駐秀泰影城

2019年01月27日 19:26 中時 廖素慧

小米嘉義店27日開張後，人潮爆滿。（廖素慧攝）

華為科技最近也進駐嘉義秀泰影城。（廖素慧攝）

這一小鍋駐區督導劉燿誠說「嘉其忠義」是為嘉義店特別設計的。（廖素慧攝）

人進來，錢來也！嘉義市拚經濟，秀泰影城連續有3家名店接力進駐，27日小米開幕，是雲嘉嘉區首家小米門市，人潮擠爆，加購限量產品小米手環秒殺搶光光。

小米嘉義秀泰生活專賣店27日開幕，台灣小米公司總經理李佳峰、市政府建設處長陳光興等人共同剪綵，開幕前已有大批人潮大排長龍等著搶進，一開張，人潮衝進去，搶購商品。

李佳峰說，嘉義店是小米第11間實體門市，首度挺進雲嘉嘉區大生活圈，展品空間約50坪，寬敞明亮，有手機體驗、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件周邊等展示區供實機體驗，開幕期間有優惠價及限量贈品。

秀泰影城表示，最近1個月有小米、華為科技、這一小鍋等3家知名店家進駐，科技家電或3C產品展店是提供更好客服的趨勢，秀泰也積極引進北中部的餐飲業，讓雲嘉嘉生活圈的餐飲美食更多元變化。

這一小鍋駐區督導劉燿誠說，這一小鍋進駐嘉義，店內空間設計、食材都採用在地特色，有「嘉其忠義」看板、復古風格牆面圖案、飲料冰品也有別於其他店，歡迎大家來嘗這一小鍋美味。

(中時 )