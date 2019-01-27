北市立委補選慘輸 黃創夏：柯P將發現一件事

台北市長柯文哲（中）20日陪同台北市士林大同區立委補選候選人陳思宇（左）掃街拜票。（資料照片，鄭任南攝）

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中時電子報

台北市第二選區立委補選，由民進黨候選人何志偉當選，「柯家軍」陳思宇得票數不到1萬慘敗。資深媒體人黃創夏表示，台北市長柯文哲將因此發現一件事，不是推什麼人出來，選民都照單全收。

黃創夏在臉書指出，雖然只是小小的立委補選，卻仍然有大大的「綠白戰爭」心戰效果：蔡英文被逼宮壓力因而紓解，可以從「加護病房」推出來，轉進到「普通病房」，暫時止血了。而柯文哲將會發現，「白色力量」還是要挑人啦，不是推什麼人出來，選民都照單全收！

出身政治世家的陳思宇，父親為市議員陳建銘，姑姑則是民進黨不分區立委陳靜敏。陳思宇外型亮麗，原本剛出來時氣勢還不錯，不過卻在登記參選當天批對手是「連勝文們」引發爭議，之後即使猛向對手發動攻勢，民調仍不見起色。即使人氣旺的柯文哲努力站台加持，還是未能反映到陳思宇的選票上，最終落敗。

網友說：「在選舉前一天，愛心團體舉辦寒冬送暖活動，到處都是何志偉的旗幟，活動的主辦單位與協辦單位都跟何志偉無關，只是有助理到現場發放文宣，請問創夏先生，這樣的選舉方式您認為有公義公平嗎？」、「蔡英文狂打兩岸牌，但兩岸衝突的後果要全民承擔。所以這是犧牲人民利益去賺取政黨利益？不要想當然以為兩岸永遠不會衝突，所以隨意榨取。」

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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