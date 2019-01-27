內政部長徐國勇頒發嘉義市警察局破案獎金

2019年01月27日 19:52 中時 廖素慧

內政部長徐國勇（右二）、市長黃敏惠（左）頒發破案獎金給嘉義市刑大偵二隊長林建南（中）、偵查佐謝侑展（左二），警察局長林水順同喜。（廖素慧攝）

內政部長徐國勇發送豬年小紅包。（廖素慧攝）

內政部長徐國勇發送豬年小紅包給員警。（廖素慧攝）

內政部長徐國勇27日到嘉義市為員警加油打氣，他說，警察查毒緝槍都是「用生命換社會治安」，拚經濟首要靠警察做好治安，讓民眾安居樂業，市長黃敏惠提及廚餘去化的問題，徐國勇說，呼籲民眾「吃得嘟嘟好，打包減少廚餘」。

嘉義市警局刑警大隊破獲毒品集貨場案、第二分局查獲毒品及防阻詐欺等案件，勇媽市長黃敏惠陪同徐國勇到警二分局、市刑大隊頒發破案獎金，表揚刑大偵二隊長林建南及偵查佐謝侑展等有功人員，感謝全體同仁全年無休，維護治安。

徐國勇說，毒槍是治安毒瘤，警方查毒緝槍都是冒生命危險在辦案，用生命換社會治安，國家拚經濟首先要創造安居樂業的環境，警察及消防人員是提供安居樂業環境的尖兵，因此，蔡英文總統也為員警爭取到軍系醫院就醫享有等同軍人的福利措施。

黃敏惠提到非洲豬瘟防疫視同作戰，嘉義市是服務業為主的城市，已做最完善的防疫準備，但餐飲業的廚餘量多，廚餘若全部以焚化爐燒毀去化，恐非長久之計，應有更好的配套措施。

徐國勇說，廚餘全部靠焚化爐燒毀是有不周全之處，中央正研擬配套措施，也呼籲民眾珍惜食物，用餐時吃得嘟嘟好，吃不完打包帶回家，減少廚餘量。

(中時 )