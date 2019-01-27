降價也沒用！他曝市場缺蛋嚴重內幕 蛋商也哀嚎

2019年01月27日 19:39 中時電子報 戴安瑋

雞蛋連月來缺貨價揚，農委會說會在過年前讓雞蛋價格降下來，但一點跡象也沒有，一自稱是蛋商的網友發文表示，降下來有屁用，還是沒有蛋阿。文章一出，引起網友熱議，有網友說，「難怪前天去全聯買蛋時，貨架上的蛋幾乎全空了，真慘」。

自稱是鍵盤蛋商的網友在ptt上發文表示，去年發生雛雞疫苗失效，雛雞大量死亡，所以在新雞舊雞的交接上出了狀況，還有下大雨都影響到雞在褪毛的過程中，因為溫差的關係死掉不少、「現在就是缺蛋缺的要死，我還聽說有間廠商因為缺蛋交不出貨，只好掃賣場通路的洗選紅殼蛋來打蛋液，很多賣場架上的蛋都這樣被掃空」。

他說，「現在就是缺蛋，農委會前一陣子說要讓蛋價在過年前降下來，降下來有屁用，還是沒有蛋阿？何況現在蛋品非常短缺的情況下，各家都在搶蛋要出，蛋價自然就上漲，今天就算天皇老子，還是蔡英文、先總統蔣公來催蛋，蛋還是不會生出來。阿，雞就死光了，你是要叫誰生蛋？」。

文章一出，引起網友熱議，有網友說，「要不要考慮進口啊」、「難怪前天去全聯買蛋時，貨架上的蛋幾乎全空了，真慘」還有雞蛋中盤商回說，「你正確，不是蛋價高，是沒蛋，因為我就是中盤，大家說雞農還有中盤蛋商賺很多，我根本黑人問號，蛋價就固定的。我們要算也是有一套公式，基本蛋價套入公式，不是說賣貴就賣貴，過一陣子大概就會宣布蛋調降，但你還是買不到蛋，因為就是沒蛋」。

另有蛋商網友說，「農委會那邊大概也是被罵到臭頭，才只能說，沒辦法囉，我要降蛋價，然後用這價錢去打壓蛋商跟蛋農。我們以前賣一箱15K（公斤）盤蛋，都還可賺個60、70元，現在從別的牧場跟人家調蛋，一箱賣出去還要虧40、50元，想逼死誰」、「事實上是都沒有蛋，除某些CAS大廠，他們那個都是有簽約固定通路，自然不可能到市面上賣，而且據我所知他們也很缺」。

雞農也留言說，「我養雞的，上季雛雞死亡率高是真的，兩批雛雞有一批中標，一星期死一千多隻，同季的有一場更倒霉，兩萬死一萬隻」、「我烘焙業採購都哭著在外面調蛋黃」。

(中時電子報)