降價也沒用！他曝市場缺蛋嚴重內幕 蛋商也哀嚎

圖為雞蛋（資料照 趙雙傑攝）

友善列印
中時電子報

雞蛋連月來缺貨價揚，農委會說會在過年前讓雞蛋價格降下來，但一點跡象也沒有，一自稱是蛋商的網友發文表示，降下來有屁用，還是沒有蛋阿。文章一出，引起網友熱議，有網友說，「難怪前天去全聯買蛋時，貨架上的蛋幾乎全空了，真慘」。

自稱是鍵盤蛋商的網友在ptt上發文表示，去年發生雛雞疫苗失效，雛雞大量死亡，所以在新雞舊雞的交接上出了狀況，還有下大雨都影響到雞在褪毛的過程中，因為溫差的關係死掉不少、「現在就是缺蛋缺的要死，我還聽說有間廠商因為缺蛋交不出貨，只好掃賣場通路的洗選紅殼蛋來打蛋液，很多賣場架上的蛋都這樣被掃空」。

他說，「現在就是缺蛋，農委會前一陣子說要讓蛋價在過年前降下來，降下來有屁用，還是沒有蛋阿？何況現在蛋品非常短缺的情況下，各家都在搶蛋要出，蛋價自然就上漲，今天就算天皇老子，還是蔡英文、先總統蔣公來催蛋，蛋還是不會生出來。阿，雞就死光了，你是要叫誰生蛋？」。

文章一出，引起網友熱議，有網友說，「要不要考慮進口啊」、「難怪前天去全聯買蛋時，貨架上的蛋幾乎全空了，真慘」還有雞蛋中盤商回說，「你正確，不是蛋價高，是沒蛋，因為我就是中盤，大家說雞農還有中盤蛋商賺很多，我根本黑人問號，蛋價就固定的。我們要算也是有一套公式，基本蛋價套入公式，不是說賣貴就賣貴，過一陣子大概就會宣布蛋調降，但你還是買不到蛋，因為就是沒蛋」。

另有蛋商網友說，「農委會那邊大概也是被罵到臭頭，才只能說，沒辦法囉，我要降蛋價，然後用這價錢去打壓蛋商跟蛋農。我們以前賣一箱15K（公斤）盤蛋，都還可賺個60、70元，現在從別的牧場跟人家調蛋，一箱賣出去還要虧40、50元，想逼死誰」、「事實上是都沒有蛋，除某些CAS大廠，他們那個都是有簽約固定通路，自然不可能到市面上賣，而且據我所知他們也很缺」。

雞農也留言說，「我養雞的，上季雛雞死亡率高是真的，兩批雛雞有一批中標，一星期死一千多隻，同季的有一場更倒霉，兩萬死一萬隻」、「我烘焙業採購都哭著在外面調蛋黃」。

(中時電子報)

文章來源：ptt

政府會支付勞保不破產？王明鉅揭真相斥玩假的

昇恆昌寒冬送暖！江松樺董事長與… 魚池鄉公所訴願成功 邵族傳統領…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。