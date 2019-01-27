魚池鄉公所訴願成功 邵族傳統領域公告撤銷

2019年01月27日 19:46 中時 沈揮勝

畫設案公告時，親群情激憤。（本報資料照片／沈揮勝攝）

行政院原民會去年6月11日公告魚池鄉境8095公頃土地為邵族傳統領域（藍色部分），面積占了魚池鄉全鄉的2／3，引發占全鄉逾98％的非原住民鄉民大恐慌。（沈揮勝翻攝）

魚池鄉前鄉長陳錦倫掌握到行政院訴願委員會訴願決定書內容，並於群組中告知鄉親邵族傳統領域按訴願成功，原先公告撤銷。（沈揮勝擷取自魚池鄉體育會群組）

行政院原民會將魚池鄉2／3土地畫為邵族傳統領域，引發鄉民憤怒並凝聚意志準備強力抗爭；原民會證實，該畫設案已由行政院訴願委員會依程序決定撤銷。（本報資料照片／沈揮勝攝）

行政院去年6月11日公告魚池鄉全鄉3分之2土地納入邵族傳統領域，引發鄉民大反彈，鄉公所與鄉民代表會提訴願，該案近日已由行政院訴願委員會決議撤銷；前鄉長陳錦倫證實，已掌握到訴願決定書內容，主文為：「原處分撤銷。」

原民會晚間證實並聲明表示，雖然公告被撤銷，但仍將依行政院訴願決定補正程序，並重行公告邵族傳領土地；此次訴願決定只是指出辦理公告之部分程序不夠完備而要求補正，訴願決定及審理範圍未觸及邵族傳領土地範圍之議題。

原民會指出，該會首次執行傳領土地劃設公告作業，程序上或有瑕疵，但透過此次訴願決定經驗，握來將更重視並強化程序完備性。

邵族傳統領域案公告時，陳錦倫時任魚池鄉長，也是魚池鄉公所向行政院提訴願案的代表人。27日下午3點多，他在通訊軟體「魚池鄉體育會」群組貼文表示「訴願成功、傳統領域撤銷」，並PO上訴願決定書部分遮蔽內容。

「魚池鄉體育會」群組則是由現任鄉長劉啟帆所建立；陳錦倫「訴願成功」的訊息貼出後，包括鄉長、邵族業務承辦相關人員，都不願接電話或證實；陳錦倫認為，應是尚未接到公文，不方便回應使然。

鄉民代表會主席梁政裕指出，算是還鄉親公道；老村長謝棟漢、八旬老農沈艷佃認為，本來就該撤銷！執政者千萬別再作這種蠢事，撕裂族群。但他們也擔心，邵族可能會提異議、不會這樣就落幕！

前行政院原住民族委員會邵族專任委員、現任南投縣議員石慶龍研判，撤銷考量應是為避免地方爭議與對立加深。他重申，傳統領域並不等於原保地，盼釐清鄉親誤解。

邵族民族議會則強調，針對邵族傳統領域土地範圍的公告，行政院訴願決定書僅表示「程序不無瑕疵」，並非否定邵族傳統領域土地的歷史事實，呼籲原民會盡速補正相關程序，讓此公告更臻完備後再行公告。

魚池鄉人口數為1萬5868人，伊達邵人口數294人，占約全鄉總人口數1.8％；原民會去年6月公告，將全鄉1萬2137公頃土地之8095.47公頃、即3分之2土地畫為邵族統領域。

且其附件《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》內容包山包海，修水溝、公墓或邊坡施作都得經邵族同意，引發全鄉非邵族鄉親大反彈。

27日晚間原民會證實，該案依訴願撤銷，原因是訴願委員會認為魚池鄉公所所提公告違反正當法律程序原則、邵族傳統領域不符比例原則等陳述「有理」；將依訴願決定補正程序，重行公告邵族傳統領域。

(中時 )