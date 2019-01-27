女星求子3年無望 洋老公靈機一動「西洋偏方」竟一發就中

金曲台語歌后李愛綺新婚時試過多種方法都沒有懷孕，直到老公採用了「西方偏方」。（圖／翻攝自李愛綺臉書）

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中時電子報
／綜合報導

金曲台語歌后李愛綺日前上節目，大談與老公求子的過程。李愛綺2008年和美籍男友杜克（Duke）結婚，3年都求子無方，更曾試過許多偏方，直到老公採用「西方偏方」，沒想到一次中獎，就連第2胎也是如法炮製而成功。

李愛綺曾試過多種方法都不能懷上小孩，直到老公靈機一動。（圖／翻攝自一袋女王）

李愛綺近期上《一袋女王》節目中分享求子經驗，和外籍老公結婚後，原本以為能快速懷孕生下小孩，卻試了各種方法與技巧都沒成功，如完事後躺著打開雙腿，加上抬腿，試著讓精子跑快一點；也曾試過將腿跨在牆上8小時等。

李愛綺與外籍老公。（圖／翻攝自李愛綺臉書）

直到老公想到一個「西方偏方」，就是「喝醉酒做那件事」，當時老公說國外很多搖滾巨星都有私生子，而且大多是因為喝醉酒在外面亂搞，才會不小心懷孕。李愛綺聽了也不敢相信，但決定試試看，沒想到就在結婚第3年懷孕生下兒子泰勒，2年後再生愛女Mia，讓她驚呼太神奇。

沒想到老外老公的偏方，竟然真的成功讓她懷孕。（圖／翻攝自一袋女王）

來賓們也覺得相當神奇，更詢問細節，她透露當時和老公喝的是「裡面有一條蟲」的龍舌蘭。雖然這樣的偏方讓人難以置信，但真的有效，讓夫妻倆終於一圓求子夢。

(中時電子報)

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