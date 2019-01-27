SBL》天使降臨！台銀超神奇三分絕殺璞園

2019年01月27日 19:56 中時電子報 黃及人

璞園總教練麥班達被驅逐出場，跟場邊的吳岱豪擊掌。(中華籃協提供)

這下子天使真的降臨了！台銀洋將天使27日在最後4.3秒不可思議投進絕殺三分球，幫助台銀103比102氣走桃園璞園，最近6戰輸了5場的璞園，麥班達總教練更因2次技術犯規被禁賽1場、罰款1萬，璞園立即決定申訴到底。

儘管好不容易在農曆年前贏球，且中止3連敗，台銀總教練韋陳明賽後仍嘆，「不可否認這場勝利是靠運氣贏來的，幸好我們氣沒有掉下去，回去仍須修正不少地方。過年我們只放5天，因為我相信勤能補拙，我們當前確實很『拙』！」

也難怪韋陳明如此無奈，因為台銀上半場就一度領先到16分，卻在最後關頭徹底花光，更讓陳堅恩最後11.7秒3罰俱中，反以102比100超前，要不是天使接著表演高難度的後撤步三分出手命中，台銀恐怕難逃4連敗命運了。

「教練團針對最後一擊，為我設計相當完美的戰術走位，也給了我完美的出手點，我必須把這球投進，」攻下生涯新高39分的天使說，「這是我職業生涯最高的得分，以前最多只有36分，不過我在高中時，曾有拿過54分紀錄。」

麥班達先在第1節結束，直接衝上場內跟裁判怒飆英文粗話，被吹第1次技術犯規，接著第3節還剩2分03秒，又突然被吹第2次技術犯規，換來直接驅逐出場命運，儘管璞園因為他的出場吹起反攻號角，可惜仍遭天使絕殺了。

「我想吹了就吹了，第1次技術犯規真的是我罵人，但第2次很莫名其妙，我只是在罵自己球員吳家駿，可能是裁判聽不懂我的英文，」確定將被禁賽之後，一臉茫然的麥班達說，「我真的不知道籃協的標準在哪，我們會申訴的。」

(中時電子報)