影》8年級生組假檢警詐欺集團 竹科男遭騙千萬元

刑事局電偵大隊破獲假檢警詐欺車手集團，至嫌犯家中搜索。（胡欣男翻攝）

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中天新聞

刑事局電信偵查大隊從去年的假檢警詐騙案件，溯源追查，發現境外詐騙機房夥同桃園的洗錢水房、取款車手共組電信詐欺集團。警方蒐證多時，鎖定以23歲唐姓男子為首的車手犯罪集團，日前發動搜索，逮捕唐等20名嫌犯，均為8年級的年輕男女，全案訊後依詐欺等罪嫌移送，擴大偵辦中。

警方調查，該詐欺集團的車手，自去年8月迄今，在北台灣多處取款作案，至少6人受害，受騙金額約2000萬元，其中有一名竹科男子損失千萬元。

該名新竹年輕上班族，在竹科上班，年紀輕輕就有不少存款，被該集團的假檢警話術先騙走500萬元，之後又向親友借錢及信貸，最終被騙走千萬元。

警方去年8月調查陳姓被害人遭詐欺案，發現他是經由超商領取詐騙集團的傳票才被騙，專案小組比對假公文書指紋，向銀行調閱車手交、提款畫面，分析車手行蹤影像，經數月跟監蒐證，近日收網逮捕唐姓男子等20嫌。

警方另指出，去年底拘捕某車手時，發現其身上攜有新台幣120萬元現金袋，警方就鈔票綑線上所蓋的郵局經辦人印章，查出被害人為年逾七旬退休夫妻，經聯繫後順利將詐欺款項發還他們，獲被害人當面致謝。

(中時 )

警方逮捕車手時，查扣現金袋，循線從郵局印章查出被害人身分，將款項發還給被害人。（胡欣男翻攝）
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