影》陳妍希透露想當「虎媽」 小星星被打屁股大哭老公竟然...

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中時
、影音編輯／
陳妍希出席電玩代言。（神魔之塔提供）

陳妍希27日出席電玩神魔之塔代言活動，她近日在大陸完成舞台劇《大話西遊》，一人分飾三角，挑戰朱茵演過的紫霞仙子，卻又被網友嫌臉大，她高EQ回應：「每個評論都會看，好的建議會吸收，做不好的會繼續努力！」演小龍女被說是小籠包，此次穿紫色外衣被說成芋頭酥，她也笑回：「網友很有創意，看到都覺得滿餓的，但最近確實不太瘦，就當作警惕自己。」不怕和朱茵比較？陳妍希表示：「她是我心目中的白月光！」透露小時候唯一買過朱茵的簽名照。

許久沒在台灣出席公開活動，電玩展上擠滿粉絲，陳妍希表示希望能盡快回台灣拍片，更想將《大話西遊》帶來台灣，之前好友陳喬恩帶酒現身支持，陳妍希笑說為了平撫緊張心情，小酌一口才上台，她表示還沒邀老公陳曉看劇，「他在台下我會很緊張！」

今年將在大陸過年，媽媽和姊姊也都已經在北京，老公陳曉則在上海拍戲，她表示有空就會去陪對方，還大秀甜蜜：「老公在哪就是情人節！」2人兒子陳睦辰（小星星）已經2歲，她未來的目標竟是想成為「虎媽」，原來陳曉都捨不得當黑臉，之前兒子洗完澡調皮不穿衣服，她忍不住打兒子屁股一下，兒子瞬間大哭，沒想到老公竟然在旁：「比讚！」讓她哭笑不得。被問下一胎進度，她表示：「1、2年後再說！」

(中時 )

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