正能量！殘父養兒女 單親媽照顧腦瘤兒

家住鳳山區的林先生（後左二）兩年前生活陷入困境，經社福中心轉介慈濟高雄分會。他目前在慈濟社區關懷據點擔任小組長，27日帶著年幼子女參加圍爐活動。（林瑞益翻攝）

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旺報

慈濟基金會高雄分會17日分別在高雄靜思堂、鳳山聯絡處舉辦冬令發放圍爐，在慈濟社區關懷據點擔任小組長的林先生在鳳山場現身說法，述說走過兩度離婚、脊椎受傷，以及扶養一對就讀國小的兒女的生命奮鬥故事；單親媽阿楨獨力撫養腦瘤兒，貧病交迫時，慈濟志工即時協助。

林先生、阿楨希望以自己的故事，鼓勵受助者走出人生的低潮，迎向希望。71歲的林先生原本從事保全工作，曾有兩段婚姻，晚年得一對兒女，兒子小陽7歲，女兒小均9歲；2016年4月騎摩托車摔倒，造成脊椎移位，年邁的他身體無法負荷，亟待經濟上救助。

林先生雖然慢性病纏身，還是堅持自己照顧兩個孩子。陪伴志工邀約他一家參加社區親子成長班活動，並提供長期照顧、急難救助及新芽獎學金等，在志工的引導下，小陽、小均也會幫忙做家事，林先生有感於慈濟人的用心，忍著身體不適每月都會陪伴小陽上課。

他在過去兩年來幫慈濟籌募善款，做50至100元的涓滴勸募，藉此回報慈濟，並到鳳山北門里社區關懷據點擔任小組長，陪伴在地長者健康、快樂度過晚年生活。

54歲的阿楨方面，她在早餐店打工，一人獨自扶養獨子小詠。3年前小詠飽受不明頭痛、嘔吐就醫，沒想到檢查竟罹患罕見的惡性松果體腦瘤，需進行開顱手術切除腦部腫瘤，手術後更需接受長達1年與逾10次的化療療程。

經過榮民總醫院的轉介，慈濟高雄分會成立專案關懷阿楨，並協助小詠每學期註冊學雜費、交通費及午餐費，幫助阿楨母子渡過難關。小詠康復後也相當爭氣，學業表現優秀，並於去年參加「全國高級中等學校專業群科107年專題及創意製作競賽」，榮獲專題組電機與電子群第一名。

(旺報 )

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