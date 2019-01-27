越南阮明明出生被丟包菜園 感念外公照顧春節送暖助弱勢

2019年01月27日 20:50 中時 許哲瑗

同濟會所有會長、會友化身為服務人員，與弱勢兒童一起開心圍爐。（許哲瑗翻攝）

新北市副市長謝政達頒贈感謝狀給贊助單位，右5為越南新住民阮明明。（許哲瑗翻攝）

新北市副市長謝政達致詞感謝同濟會北二區連續6年辦圍。（許哲瑗翻攝）

謝政達頒贈感謝狀給阮明明（右）和長海會長李承洋（左）。（許哲瑗翻攝）

一出生被丟棄在菜園的阮明明，以贊助弱勢表達對外公的思念。（許哲瑗翻攝）

國際同濟會北二區連續6年於農曆年前舉辦「關懷弱勢、年終圍爐」活動，今年選在土城古都餐廳，席開70桌，邀請700位單親及弱勢兒童家庭一起開心圍爐，新北市副市長謝政達和社會局長張錦麗到場參加，並致贈感謝牌給贊助餐費和福袋的各分會。

新北市長海國際同濟會長李承洋表示，今年因為經濟不景氣，對外募款比較困難，但仍有許多溫暖的善心人士贊助，其中1名阮明明女士是來自越南的新住民，因從小被遺棄在菜園，幸好外公撿回來撫養，因外公家窮，8歲即必須想辦法養活自己，後來輾轉來台，現已有了美滿的家庭及生活，她獲悉同濟會要為弱勢家庭辦圍爐餐會，慨捐三萬元。

阮明明穿著越南傳統國服，出現在圍爐餐會，特別受到矚目，她表示，她曾經為了家庭經濟，在花店和水果店打工，1人兼2份差，1天工作16小時，因此深知窮困人家的生活，在她有能力時，外公卻溘然長逝，讓她引以為憾，因此只要有聽到老人或小孩有生活需求，她都會盡力去幫忙，希望藉此能報答外公的養育之恩。

國際同濟會北二區主席陳玉嬌表示，北二區長海、世芳、蕙心、永和、首都、金城、無類、美心、雲和、真心、喜好、飛揚、大唐江山、虛空無極慈玄宮和古都餐廳，一起募款、贊助此次圍爐活動，除了豐富大餐外，還有紅包和福袋，內有毛毯、圍巾、米、麵食、餅乾等民生物資，而且不論端菜上桌、茶水服務都由會長和會友自己來。

新北市副市長謝政達對國際同濟會長年來的付出表示由衷的感謝，也希望社會能有更多的力量來幫助弱勢，支持各項社會福利方案。

(中時 )