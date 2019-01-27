今晚10°C要冷到何時？一張圖看本週回暖再降溫

今晚10°C，大家都關心要冷到何時？（資料照）

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中時電子報
上圖：氣象局指出，週一白天至週四白天：冷氣團減弱，氣溫回升。週四晚至週五：東北季風影響，北東轉涼有局部雨。 （圖/氣象局提供）下圖：今晚西部平原空曠地區在輻射冷卻效應加持下，有機會出現10°C低溫。(圖/翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急FB)

北方冷高壓逐漸東移出海，今天夜晚到明天清晨，依然寒冷，中央氣象局指出，週一(28日)白天起冷氣團減弱，氣溫就會逐漸回升。本週氣溫的感受大多舒適到溫暖，僅週四（31日）晚至週五（01日）東北季風增強時，北部及東北部地區天氣較涼；降雨部分本週水氣不多，僅週四晚至週五水氣稍多，北部及東半部降雨稍明顯。

氣象局粉專PO出一張圖指出，明天就是上班日，週一白天起冷氣團減弱。一週天氣概況是，週一白天至週四白天：冷氣團減弱，氣溫回升，雨不多。週四晚至週五：東北季風影響，北東轉涼有局部雨。週六：東北季風減弱，氣溫回升。

粉專「台灣颱風論壇」表示，今天夜晚到明天清晨，依然寒冷，西部平原空曠地區在輻射冷卻效應加持下，有機會出現10°C左右的低溫，請注意保暖。週一白天開始冷氣團減弱後，溫度就會逐日回升；週三(30日)、四(31日)有點偏南風，甚至可以回暖可達26°C。

未來一週暫無強冷空氣，算是舒適的一週。但週五至六一波東北季風增強，溫度才會稍稍下降轉涼。

(中時電子報)

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