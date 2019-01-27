新化年貨大街消費滿百抽大獎

台南市副市長王時思與台南市議員李偉智、林宜瑾等人品嘗新化年貨大街特色小吃。（台南市政府經發局提供）

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小朋友爭相與新化吉祥物蟋蟀大玩偶合照。（劉秀芬攝）
新化年貨大街的巨型泰迪熊是打卡熱點。（劉秀芬攝）

已經連續舉辦8年的台南新化年貨大街，26日中午12時開賣，單日營業額初估突破250萬元，27日下午於主舞台舉行開幕儀式，由台南市副市長王時思率領市府團隊一同參與，隨後並與台南市議員李偉智、林宜瑾等人品嘗特色小吃。

今年新化年貨大街即日起至2月2日舉行，總攤位數為多達165攤，除了推出南北貨及百家好店伴手禮、美食區、特色攤車，還有許多折扣優惠，包括1元商品競標拍賣及半價商品限時搶購，消費滿百元就送刮刮樂兌換券，最大獎電動自行車，消費累積滿額還可換文創杯墊、化妝包、手電筒等，吸引許多民眾來搶好康。

除了讓民眾逛街買年貨，活動天天有藝人、社團表演，還有寫生比賽、街舞競賽，每天3場的手作達人創意DIY活動更是吸引眾多家長帶小朋友來報名。為了為讓大家買的安心、逛的開心，衛生局活動期間也加強食品衛生安全稽查，為消費者食品安全把關。

活動會場最吸睛的，莫過於座落在大目降廣場草坪區的9米高巨型泰迪熊，是民眾爭相拍照及打卡的熱點，每天下午新化區的吉祥物蟋蟀大玩偶也會出現在年貨大街，跟大小朋友一起互動拍照。

至於民眾也很關心的交通、停車問題，綠幹線年貨公車每天有108班次，經發局也規畫了149個汽車車位，另有3個預備停車場、機車停車場等，還有智慧電動車接駁服務，方便民眾從市區或鄰近地區前來採購。

(中時 )

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