澳網》不重演6小時苦戰 喬柯維奇設「喬帥障礙」

喬柯維奇在澳網決賽獲勝當下，興奮地跪地高舉雙手慶祝。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在今年澳網表現出色，直到決賽之前6場比賽一盤未失，不過決賽面對塞爾維亞籍現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）卻是一路挨打，賽後喬帥透露，自己從第一分到最後一分，戰術執行到、表現完美，才能拿下這座澳網男單冠軍。

2012年澳網男單決賽，當時歷經了一場5小時53分鐘、五盤的馬拉松大戰，喬柯維奇才以盤數3比2力挫納達爾，今年的澳網決賽，不過2小時又4分鐘就分出勝負，賽前喬帥就說：「我跟納達爾在場上都會毫不保留地拚戰，讓各位看得很過癮。他是我職業生涯最大的競爭對手，彼此交手太多次了，又在墨爾本公園有過史詩般的較量，最先想到的就是2012那將近6小時的苦戰，希望這次不會打那麼久。」

喬柯維奇親吻澳網冠軍獎盃。(美聯社)

喬帥補充，自己今天表現「完美」，從第一分到最後一分戰術都執行到位，「我甚至覺得自己表現地超乎預期。」

喬柯維奇稱讚納達爾：「他在澳網的表現不可思議，改善了發球，看的出來效果非常好，高水準的發球讓他可以更快又輕鬆地得分，就能節省不少體力，就能在自己的發球局爭取更多機會。不過我連續進攻的表現也很棒，在場上擊球感覺非常好，還能上網、退後防守，面對納達爾可不容易，開賽的掌握很重要，有時需要點耐心，要進一步建構才能得分，或許就能更主動進攻。」

喬柯維奇除了生涯澳網7度封王排史上第一，也是第一位生涯三度創造連拿三場四大滿貫賽單打冠軍的好手，分別是2011年跨2012年、2015年跨2016年及2018年跨2019年的溫網、美網加澳網，設下了屬於他的「喬帥障礙」。

(中時電子報)

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