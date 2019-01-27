綠白合作無望？卓榮泰：要以台灣為優先考量

2019年01月27日 20:58 中時 郭建伸

這次立委補選延續去年台北市長選舉模式，依舊是藍、綠、白相互廝殺，而補選一役由民進黨勝出，外界評估民進黨跟台北市長柯文哲已無合作空間。對此，民進黨主席卓榮泰表示，他情願白色力量是正向發展，不是為了選舉不實指控，強調若大家有「台灣優先」的體認，任何事情要合作都可以，不能喪失台灣優先的考量。

卓榮泰今陪同立委補選當選人何志偉發表感言，被媒體問及在歷經兩場選舉後，綠白是否已無合作空間？卓說，所謂三腳督狀況下，形成兩強一弱態勢，「所謂白色力量，我情願它是正向發展，不是為了選舉，用不實指控，讓選舉過程產生不必要火花」。

卓榮泰強調，不能喪失國家總體目標及台灣優先考量，若大家有台灣優先的體認，任何事情要合作都可以；若選舉時不能自我約束，還用傳統大家不喜歡的方式，就會讓合作產生緊張。

卓說，未來他會要求民進黨的候選人，都要抱持跟何志偉一樣的態度，「用這樣態度，選民會支持」，即使合作不合作，那都是一回事。他說，只要選民支持我們候選人，台灣力量會成長，守護台灣力量會延續。

由於何志偉在勝選感言時痛批陳思宇父女在選舉時「手段卑劣」，媒體會後也追問何，是不是選得太辛苦，因為選完還罵對手相當罕見？何說，他不是在罵人，他對白色力量原本有非常高期待，但他跟很多年輕支持者一樣憂心，擔憂白色力量是否變質，希望白色力量能在台灣正向發展，這才是大家想看到的。

至於陳思宇的父親、議員陳建銘表示「恁爸真袂爽」，這次選戰看到「真的臉皮要夠厚、心要夠黑、錢要夠多」，記者追問何如何看待？

何志偉說「還滿難過的」，他與陳炳甫都是政治新世代，彼此默契就是主打政見牌，不要抹黑與騷擾。他說，要跟陳氏父女說聲謝謝，讓他在心智程度上有很高挑戰；對於陳建銘的評論，他不是很想回應，只想好好論述政策。

(中時 )