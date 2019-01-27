「嵐」隊長開記者會 含淚表歉意4人勸阻下否認「解散說」

嵐緊急開記者會，否定解散。取材自網路。

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日本傑尼斯天團「嵐」宣告2020年起停止活動，成員為大野智、櫻井翔、二宮和也、相葉雅紀和松本潤，去年展開出道20週年巡迴公演，年末才在東京巨蛋宣布今年將續開總計50場的演唱會，讓237萬位歌迷都能入場，粉絲都興奮不已，摩拳霍霍打算於今開始在官網申請抽票，昨突然在官網公布即將在2020年12月31日休止活動，讓粉絲心情如洗三溫暖，但外界推測大野智將從此退出演藝圈，休團恐等同解散。

嵐緊急在晚間於東京都內舉行記者會，大野智含著淚表示歉意，他提到當初是帶著想結束個人在嵐的活動和其他4人商議，他也明確表達是想要自由的生活，「大概是3年前開始萌生這樣的想法。」此後經過多次和成員的開會和討論，「決定改成訂下活動休止的期限。」

大野智明確表示自己將於2021年後將停止演藝活動，「具體來說要還沒有決定要做什麼，但是想離開這個世界（演藝圈），去看看至今還沒有看過的景色。因為沒有真正在這個世界經歷『普通的生活』，對這樣事情抱持著興趣。」他坦言考慮是否向傑尼斯事務所辭職，但在成員4人的阻止之下持續思考中，等同於否認團體「解散」之說。

其實大野向來熱愛圈外活動，一直都是釣魚狂熱者，也熱愛藝術、繪畫，和草間彌生、奈良美智等人合作過，更兩度開畫展、出畫冊，包含雕塑、繪畫等內容，過去多次提起原本並未想出道，而想擔任專業繪師，出道10年後也想過離團，最後選在嵐的20週年宣告暫停演藝事業。

(中時 )

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