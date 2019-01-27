林予晞想跟狗仔譜攝影戀曲！幸福人夫修杰楷送她「微笑」

2019年01月27日 21:09 中時 林淑娟

《天堂的微笑》開鏡儀式，修杰楷送蛋糕為林予晞慶生。（TVBS）

林予晞攝影集簽書會，粉絲為她慶生。（TVBS）

林予晞攝影集簽書會。（TVBS）

林予晞26日甫過34歲生日，最近工作滿檔的她，電影、電視劇、攝影集宣傳期同時開跑，她27日上午參加TVBS新戲《天堂的微笑》開鏡團拜，男主角修杰楷特地從日本趕回來獻上「微笑」蛋糕；下午林予晞又接著前往攝影集簽書會，在粉絲簇擁下切了一個蛋糕，她笑說：「一天過兩場生日，今年真的太幸福了。」

林予晞昨已在《天堂的微笑》劇組度過生日，劇組特意安排同劇演員幫她慶生。劇中飾演老公的修杰楷正則先以簡訊祝福，今天更獻上「芋泥微笑蛋糕」取「與你微笑」之意祝福劇中老婆生日快樂，也期許新戲開鏡順利。開鏡現場兩人完全看不出是第一次合作，修杰楷還趁她不注意時抹了奶油在她的鼻頭，畫面逗趣。

接著林予晞又飛車趕到她第一本攝影集《時差意識》簽名會現場，特意挑在自己的生日1月26日發行攝影集，她興奮表示：「跟大家分享我的照片是我一直以來的夢想，終於在今年得以實現，這是最棒的生日禮物。」一連串的行程也讓一向不怕吃苦的她，差點舉手投降：「與其生日多長一歲，今年我更想要多一個分身。」

粉絲獻上攝影集中的「火柴蠟燭蛋糕」重現當時的回憶，林予晞逗趣表示：「沒想到我第一本出的書不是寫真集，而是攝影集，謝謝大家完成我的心願。」期望之後能再出一本，「攝影展之後，訪問時我反而變得跟攝影記者們很有話聊，還會跟大哥們互換IG帳號。」對於第二本攝影集的內容林予晞說她早就想好了，她相當欣賞法國攝影師蘇菲卡爾（SophieCalle）的作品，「她曾請徵信社的人偷拍自己，然後她再反拍回去。這樣的拍攝關係很有趣，未來的新書可能朝這個方向規劃，自己又是藝人身份，未來說不定還能跟狗仔共譜浪漫的戀曲。」

林予晞第一本攝影創作《時差意識》於1月26日在各大網路、實體書店發行。經歷過空服員、演員等多重身分轉換的她，唯一不變的是透過觀景窗看世界的角度，這次將完成於人生中不同階段的攝影創作，集結成冊，無論身分、時間、空間與情感，這些留下的影像，都是林予晞對時間最溫柔而美麗的抵抗。

(中時 )