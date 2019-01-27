影》擊敗世界球王奪冠 小鮮肉嗨翻脫了！

2019年01月27日 21:28 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

世界排名第20的丹麥羽球男單選手安東森（Andres Antonsen），今天在印尼大師賽男單決賽，以21：16、14：21、21：16力克世界球王桃田賢斗，生涯首度帶走世界羽聯超級500系列賽冠軍，賽後情緒相當激動，脫下比賽球衣送給現場球迷。

印尼大師的比賽場館就是去年雅加達亞運羽球的競賽場地，由於當地球迷看球相當熱情，全程都會以高分貝聲音鼓譟、加油，甚至敲鑼打鼓都有，就連球員準備發球時仍是吶喊聲不斷，吵雜的比賽環境素有「魔鬼主場」別名。

桃田賢斗今年在印尼大師賽和丹麥選手很有緣，第一輪、第二輪及準決賽、決賽都遇到丹麥好手，先後擊敗了約根森（Jan O Jorgensen）、維汀胡斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）及前球王安賽龍（Viktor Axelsen），沒想到最後卻敗在四人中最年輕、才21歲的安東森拍下。

安東森這次在教練沒有隨同下，打進了印尼大師賽決賽並一舉奪冠，內心相當激動，賽後表示：「從我6歲開始打羽球，就夢想有一天能在這樣的大賽贏得冠軍，這實在是太美妙了！能夠站在這裡太瘋狂了。」

「我終於實現夢想，很難想到足以形容內心感覺多棒的形容詞。」

桃田承認安東森這次錦標賽從一開始就表現相當出色，透過翻譯說：「安東森的進攻更好了，今天決賽的防守也很強悍。」

其他項目戰況，女單冠軍是印度賽娜（Saina Nehwal）、男雙冠軍是地主搭檔吉德翁/蘇卡穆約，女雙冠軍是日本組合松友美佐紀/高橋禮華，混雙則由中國大陸鄭思維/黃雅瓊收下冠軍。

(中時電子報)