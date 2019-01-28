第1家歐式麵包店「Ｏlepain喔！麵包」席捲澎湖

圖為草莓塔(陳可文攝)

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(陳可文攝)
(陳可文攝)

歐式麵包風席捲離島澎湖，師承吳寶春師兄胡志宗的澎湖囝仔胡俊男返鄉澎湖開了第1家歐式麵包店「Ｏlepain喔！麵包」，征服了澎湖鄉親的味蕾，鮮豔亮眼的招牌草莓塔擄獲了少女的心。

40歲土生土長澎湖人胡俊男，求學就讀職校輪機科，原本立志當名黑手；當兵時期為了討好長官喜愛點心麵食，懵懂投入製作麵包的行列，從此展開麵粉白手人生。

學習製作麵包生涯18年一路走來，一度榮升高雄著名連鎖金礦咖啡南區主廚，5年前萌生意念返鄉開店，希望一展長才創造最棒的麵包美食，讓澎湖鄉親一飽口福。

主打健康取向的歐式麵包風格，低油、低糖、低熱量，主要食材麵粉、奶油、糖等全來自法國及日本進口，一別傳統台式麵包的口味，澎湖人睜大眼睛耳目一新。

著名法式點心草莓塔是胡俊男拿手招牌，精心調製的酥脆派皮，滿滿的一顆顆草莓鋪頂，再裹以覆盆子果醬、卡士達等內餡，尤其添加入杏仁餡料緩和口感，精緻的草莓塔吃再多也不會膩。

胡俊男強調，草莓塔好吃的祕訣就是一定講究食材的新鮮，尤其離島澎湖貨運交通不便，為了控管最佳品質，除了麵粉、奶油主要材料絕不含糊，他更要求每顆草莓原產地直接空運，呈現最正港澎湖冬天季節限定版「Ｏlepain喔！麵包」草莓塔。

店名：「Ｏlepain喔！麵包」

地址：澎湖縣馬公市中華路296號

營業時間：每天上午10時至晚上10時

價格：7吋草莓塔450元、個人份草莓塔78元

(中時 )

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