高醫亞洲骨科產研訓練中心開幕了！5功能推廣MIT醫材

高醫亞洲骨科產研訓練中心開幕了！5功能推廣MIT醫材。（亞洲骨科產研訓練中心 提供）

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中時電子報

高雄醫學大學-亞洲骨科產研訓練中心，AIOSI (I’ll see) 將在2019年1月30日舉行開幕儀式。該中心以符合亞裔臨床需求的骨科教育培訓中心為創立理念，經由醫學教育拓展，推廣MIT醫材。中心指出，過去骨科醫學教育課程多是以歐美人士為教材，但歐美人士骨骼體型所適用的醫材，並不完全能完全適用於亞裔人士身上。有鑑於此，高醫大傅尹志教授在南科南管局智慧生醫產業推動計畫下，成立了AIOSI中心，建立骨科醫師更適用於亞裔人士的骨科醫學知識，並藉此推廣MIT骨材，讓台灣製造醫材能在國際間發光。

AIOSI五大功能

骨科學術交流

透過lecture、workshop、研討會等活動，與各國骨科醫師及廠商進行交流。

臨床尖端技術

AIOSI 提供符合亞裔人體工學之醫學教育及臨床技術。

推動創新科技

AIOSI 提供骨科產業創新研發的平台，推動骨科醫材科技創新。

璀璨創業巨星

結合產研資源，促成跨國合作開發。

打造聚落效應

串聯企業、臨床及研究機構，成為亞洲智能生醫產業鏈。

AIOSI中心雖然是做骨科教育；但有別於一般醫學院或醫學中心，中心理念是要讓亞洲醫師走進來，MIT醫材出得去，中心不只是教育單位，也是媒合廠商的媒介，更著重於為台灣拚經濟！

(中時電子報)

亞洲骨科產研訓練中心開幕議程。（亞洲骨科產研訓練中心 提供）

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