黃竣民教官再出新書 詳解德國戰車歷史

2019年01月27日 21:57 中時電子報 江飛宇

被軍事迷稱為戰車博士的前陸軍中校黃竣民教官，再推出他的新著作《鋼鐵傳奇二部曲：德國戰車寫真1956-今日》，這是他的德國戰車系列介紹的第三本，於1月29日在台北市士林劍潭活動中心進行新書發表會，在發表會開始之前，會場外就有幾十位書迷排隊等待，還不乏搭乘凌晨4點火車從高雄北上特別來買首刷書的年輕軍事迷。

在今日的新書發表會時，前國防大學校長曾金陵上將還出席致詞，曾上將表示，黃教官早在就讀陸軍官校時就對德國陸軍軍史以及各種陸戰裝備的沿流特別研究，三年級時就開始寫文章、出書，而且已經到了戰車迷、戰車痴的程度，退役之後仍然持續研究，而且特別能夠打動年輕一輩，成為新進的軍事愛好者，甚至願意投考軍校報效國家。在發表會上，也確實有好幾位高中畢業生將要以軍校做為自己的未來出路。

國防大學前校長曾金陵上將致詞。(攝影/江飛宇)

接著是黃教官的演講，他以新書為基礎，並談談在研究德國陸軍發展的一些發現與心得。在研究這段歷史的過程中，特別遠赴德國，造訪德國軍事基地、萊茵金屬公司與軍事博物館取材，得到相當多罕見的資料與照片。黃教官寫表示，多數人提到德國陸軍，聯想的多半是二戰期間橫掃歐陸的德國國防軍(Wehrmacht)，然而今日的德國陸軍，叫做德國聯邦國防軍(Bundeswehr)，兩者已有很大的差異，首先先心態就很不相同，戰後德國不願(也不能)再提及二戰期間的輝煌，反而是小心謹慎的強調自己不會發動戰爭，就連他們發展的軍武，一律只強調「防衛」、「保護」，而不強調「攻擊」。比如德國自己的虎式武裝直升機就不安裝機砲，以免給平民不好的觀感。雖然如此，德國的軍武品質仍然相當傑出，這有賴於德國工業技術的紮實，比如今日的萊茵金屬公司，所出廠的火砲與防護裝甲水準堪稱世界第一。

黃竣民教官在德國裝甲博物館，與著名的虎王戰車及其砲彈的合照。(圖/黃竣民臉書)

接著話鋒一轉，談到德國陸軍規模的改變，在冷戰最熾時，德國的裝甲車數量達到了7千多輛，然而在冷戰結束後，沒有了主要的威脅就開始裁減，稱為「陸軍組織架構調整」，情況有點像國軍的精實案、精粹案等等。比如驅逐戰車、輕戰車都一一被裁徹，因為它們在陸戰的存活度不高。野戰砲、牽引砲也不需要，只留下PzH2000自走砲與MLRS多管火箭。甚至獵豹野戰防砲車也在2010年裁撤，原因是防空有空軍與北約在保護，又何需陸軍的力量？如今德國陸軍規模小的多，這是適應德國自身國防安全所做的調整。

新書《鋼鐵傳奇二部曲：德國戰車寫真1956-今日》當中有罕見的戰車內裝，都是教官自己拍攝的。(圖/鋼鐵傳奇二部曲)

回頭思考國內的陸軍現況，有沒有真實的面對問題，還是只說好話?比如前陣子新聞提到欺敵用的「充氣戰車」，然而充氣戰車早在二戰時期就有，欺騙的是空照圖，然而今日有那麼多比空照更精準的感測裝置，光是充氣戰車還管用嗎? 能夠模擬戰車熱源、雷射反射率嗎? 希望這樣的細節問題，國內能夠討論到。另外說到素質的問題，北約在2016年開始進行強勢歐洲戰車挑戰賽(SETC)，被戲稱為「戰車道」，假如以該比賽的標準，國軍能夠拿到什麼成績？首先我們的M60A3戰車當然性能已不如了，目前M60A3的有效最大射程約1800公尺，可是SETC比賽的射擊距離長達2700公尺。另外就是戰技的問題，德國並不喜歡自動填彈機，因為他們熟練的裝彈員，效率還比填彈機來的快，當然他們所思考的不一定對，比如俄式戰車的主砲達到125公釐，砲彈的重量已不是填彈員能承受的。但是，仔細思考自身的問題，並規畫有效的裝備與訓練，才是真正的國防建軍之道。

黃教官的新書發表會還有一個特色，那就送出大量物超所值的禮物，而且拜教官好人緣之賜，許多軍事出版社、軍事模型的廠商也願意提供禮物給在場的聽眾，本場活動就送出了大量的軍事書籍、模型，使許多在場聽眾都收穫滿滿。

(中時電子報)