SBL》靠板凳翻身！裕隆終止對戰富邦8連敗

2019年01月27日 21:50 中時電子報 黃及人

感覺工作人員拖不乾淨的裕隆前鋒郭昭男，乾脆自己來拖。(中華籃協提供)

裕隆納智捷27日包含呂政儒、周柏臣、李德威等主力都因傷缺陣，看似只剩「蝦兵蟹將」的他們，偏偏徹底發揮板凳深度，靠著胡凱翔攻下生涯新高31分，裕隆105比75痛扁富邦勇士，除了斬斷4連敗，也中止雙方跨季對戰8連敗！

從上季最後1次例行賽對決，到季後賽被富邦橫掃淘汰，到本季前3次對決都輸，損兵折將的裕隆，27日對上富邦，看來並沒什麼贏球希望，沒想到竟然狂勝30分，如今可以開心準備去過7天年假，也讓裕隆執行教練李啟億賽後笑容滿面。

「我們好久沒贏富邦了，我們受傷的球員都快可以組成中華隊，沒想到這場打得蠻團結，尤其是在防守上面做的很好，」李啟億說，「我想過完農曆年後，這些本土主力就可全數歸隊，只有周士淵還須評估，目前他防守還有問題。」

胡凱翔27日手感火燙，全場投15中12，含三分球投6中5，簡直是準到爆，「我從第1節就抓到進攻感覺，教練也幫助我設定從罰球線開始進攻，讓我更是如魚得水，我們真的很想止敗，畢竟很久沒贏富邦了，就是盡力去打。」

胡凱翔也透露這場比賽贏球的秘訣之一，「其實包含政儒、柏臣與德威等主力沒打，我們這些替補球員上次一起打的比賽，就是去年暑假奪冠的D-LIVE夏季籃球聯賽，所以我們知道絕對能贏，每次有人進球就很嗨，感覺很棒。」

李啟億賽後自爆，史貝斯跟裕隆的合約只簽到明天，之後是否續約還很難講，「所以他在賽後一走進來，就一直說是他的錯，不好意思！問題是這場比賽我們贏了30分，他還說是他的錯，讓我有點傻眼，但他表現確實讓我有點意外。」

(中時電子報)