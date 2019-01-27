曾之喬解鎖理科太太「面癱」原因：她其實非常愛笑！

曾之喬出席新書簽名會。（縱橫公關提供）

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曾之喬出席新書簽名會。（縱橫公關提供）
曾之喬出席新書簽名會。（縱橫公關提供）
曾之喬出席新書簽名會。（縱橫公關提供）

曾之喬（喬喬）躋身暢銷作家，新書《一個人去丹麥，寫一本書：嘿你為什麼不要快樂》狂銷兩萬五千本！她27日出席簽書會，因為愛聊天自封「聊姐」的她，日前去上理科太太的節目，對於理科太太給外界的「面癱」印象，喬喬說，私下理科太太其實非常愛笑，之所以在鏡頭前「面癱」，理科太太向她透露，因為自己不是明星，身為一般人，看到鏡頭還是無法放鬆、會緊張，並非故意不笑。

喬喬上理科太太的節目之前就看了她不少影片，覺得其實她滿常笑的，而且是可以開玩笑的那種，好像一個大女孩，滿有趣的。她本以為理科太太天生就是很理性的人，訪問時會照著大綱一問一答，沒想到她整場訪問都將訪綱擺在一旁，用閒聊方式與她對話，一點也不尷尬，「她看似很理性方法回答妳的問題，可是她有用感性消化過，超能聆聽。」喬喬誇她「是有本事做這件事的」。

30歲的曾之喬國中就出道，至今已16年，她覺得人生有一大半都奉獻給演藝工作，想做點不同的事情，之前又聽到一個聲音要她嘗試其他挑戰，她滿心期待卻保密到家，被追問該不會要閃婚吧，她說：「不會啦，而且結婚一定會昭告天下，發生了再說。」

她日前在華研尾牙，為符合「ㄓㄨ光寶氣迎新年」的主題，她打扮成奧黛麗赫本，掛了大串珍珠，誠意十足，她爆料邱勝翊（王子）沒用心裝扮，就連手上的「珍珠奶茶」還是她給的意見，謝佳見帶了「佩佩豬」出席，也是她給的意見。她當天展現的超強氣場被記者虧是「華研一姐」，她趕緊搖頭澄清：「沒有，誰說的！才不是我氣場強，是只有少數人有認真扮吧。」

她最近忙跑宣傳，卻活力滿滿，她表示，自己非常相信緣分，能聚在一起的機會都不想放過，「就像過年，基本上再高價的工作我也不想接，因為我想回家，我就覺得不行，你（經紀人）乾脆不要告訴我價錢，我知道了也痛苦！」此外，她還透露家裡有項規定，還沒結婚的不用包紅包，反而可以領紅包。

(中時 )

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