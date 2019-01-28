K-POP亞洲流行音樂演藝學程許你一個Spuer Star的未來!!

2019年01月28日 07:08 中時電子報 綜合報導

韓國流行音樂的K-POP文化，融合了流行音樂、現代節奏藍調、DANCE-POP 嘻哈音樂的合體，近年來席捲全球，廣受歡迎!懷抱夢想的你看著EXO、防彈少年团（BTS）、TWICE、Red Velvet、MAMAMOO、GFriend在舞台上熱力四射，勁歌熱舞！你是否想過自己有一天也能站在舞台上讓歌迷們為你歡呼應援？你是否想過有朝一日能夠在韓國的演藝公司施展自己的才能？你是否想過幫助你喜歡的明星在華語市場展現他們的魅力？現在不用飛到韓國，國內就有難得的機會幫你實現夢想！

明道大學自2018年9月開設亞洲流行音樂演藝學程，斥資千萬，打造最頂級的音樂教室與錄音設備，將日、韓最頂尖大學的流行演藝表演學程移植台灣，不用遠渡重洋也能體驗最流行震撼的韓流魅力！！

圖／翻攝自明道大學亞洲音樂演藝學程官網

明道亞洲流行音樂演藝學程提供韓式造星系統體驗！培訓內容包括集體MV作品拍攝，個人封面寫真照，專業音樂創作特訓、數位音樂製作、舞蹈課程以及韓式時尚造型課程、藝人特訓等，訓練內容及強度與實際韓星授課水準等同，學員將獲得韓國6大經紀公司星探選拔的特別機會。

更特別的是我們在寒暑假更引進韓國當地頂尖舞蹈老師專程來台開設韓流偶像培訓營，搭配經紀公司選秀計劃，甄選有潛質的演藝新星或對舞蹈教學、音樂創作有興趣的同學將有機會赴韓接受更專業的培訓。消息一推出，便引起了高度詢問，不論你是對音樂製作有濃厚興趣，或是想在舞台展現自我高超舞技，在「亞洲流行音樂演藝學程」都能實現！

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(中時電子報)