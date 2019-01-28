漂亮毛衣這樣來的！4萬山羊被殘忍剃毛 血腥真相曝光

2019年01月28日 00:02 中時電子報 林郁庭

Goats Thrown, Cut, Killed for Mohair—Help Them Now!影片恐引起不適，請斟酌觀看。（影/PETA YouTube）

粗暴的取毛過程。（圖/翻攝自PETA YouTube）

人們冬天必穿的溫暖毛衣，其背後竟是殘酷的製作過程！善待動物組織（PETA）深入全球最大的馬海毛產地「南非」，拍攝影片揭露工人們為了快速取得毛，常常抓著山羊犄角和後腿拖行、用尖銳器具刺穿山羊耳朵，甚至在山羊意識清醒時就割喉扭斷頭顱，殘忍的畫面令人心碎。

PETA在Youtube上分享這段從世界最大馬海毛(mohair)工廠流出的驚人影片，紀錄工人強取羊毛的過程。像是粗暴拉山羊的後腿和犄角，並坐在羊身上壓制牠的掙扎，這可能直接造成山羊脊椎斷裂，或是出以不人道對待，像是用尖銳器具刺進山羊耳朵，工廠各處不時都可以聽到淒厲的慘叫聲。

PETA解釋，工人拿著大把利剪快速剪去羊毛，有時一個不小心就直接剪下一塊皮，為了將羊毛清洗乾淨，工人們會將羊兒丟進充滿藥劑的水道中，逼迫牠們自行走過，過程中常害山羊喝下有毒物質。

山羊在剃毛過後會被放在戶外，所以不少被剃掉毛的山羊會在寒風和降雨失溫死亡。最過分的是，被多次剪毛最後無產值的羊，因為失去價值，慘被工人殘忍地割喉、扭頸並砍下頭顱後隨便丟路邊。有的羊會被拖去屠宰場，不過也是被電擊、吊掛起來，接著割喉放血並剝皮。

PETA呼籲，馬海毛的背後就是動物虐待，沒有買賣就沒有殺害！這部影片呼籲：「請大家不要再購買馬海毛相關製品」，而它也成功喚醒不少國際知名服飾企業，相繼宣布將在2020年禁用馬海毛。

(中時電子報)