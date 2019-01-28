匯豐電訊案美籍財務長躲過法律追訴

友善列印
中時

發生於18年前的匯豐電訊赴美上市案，造成投資人損失慘重，涉案的美國籍財務長費南多．班舒基（FernandoBensuaski）被依背信、違反商業會計法遭通緝10多年，士林地院日前以費南多背信犯行不在台灣境內，依法不罰，判決無罪，另違反商業會計法部分，則因追訴權時效完成，判決免訴。

2000年間，匯豐電訊到美國那斯達克發行美國存託憑證（ADR），吸引國內多個財團投資，連大陸的中國電信、美商英特爾（Intel）都成為大股東。但短短1年2月的時間，匯豐電訊就下市，投資人損失慘重。

當年投資人控告匯豐電訊董事長李鐘彬與美國籍財務長費南多．班舒基（FernandoBensuaski）等人。2011年李被依違反商業會計法判刑2年確定，已經刑滿出獄，士林地院自2006年6月通緝費南多迄今，因已逾12年6月的通緝時效，日前判決免訴。

費南多另被控在2001年10月的匯豐臨時股東會、董事會，趁新任董事長，尚未辦理銀行帳戶變更手續之際，與李鐘彬共同領取匯豐公司在美國國泰銀行帳戶中美金4500元、14530元，涉嫌背信。法官認定費南多不在台灣犯罪，其犯罪行為地及結果地是在美國及香港，且背信並非3年以上徒刑之罪，境外犯罪依法不罰，判決無罪。

(中時 )

律師說法》 法律補教名師竟冒充… 宏傳電掏空案前董座父女逃過追訴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。