匯豐電訊案美籍財務長躲過法律追訴

2019年01月28日 01:46 中時 陳志賢

發生於18年前的匯豐電訊赴美上市案，造成投資人損失慘重，涉案的美國籍財務長費南多．班舒基（FernandoBensuaski）被依背信、違反商業會計法遭通緝10多年，士林地院日前以費南多背信犯行不在台灣境內，依法不罰，判決無罪，另違反商業會計法部分，則因追訴權時效完成，判決免訴。

2000年間，匯豐電訊到美國那斯達克發行美國存託憑證（ADR），吸引國內多個財團投資，連大陸的中國電信、美商英特爾（Intel）都成為大股東。但短短1年2月的時間，匯豐電訊就下市，投資人損失慘重。

當年投資人控告匯豐電訊董事長李鐘彬與美國籍財務長費南多．班舒基（FernandoBensuaski）等人。2011年李被依違反商業會計法判刑2年確定，已經刑滿出獄，士林地院自2006年6月通緝費南多迄今，因已逾12年6月的通緝時效，日前判決免訴。

費南多另被控在2001年10月的匯豐臨時股東會、董事會，趁新任董事長，尚未辦理銀行帳戶變更手續之際，與李鐘彬共同領取匯豐公司在美國國泰銀行帳戶中美金4500元、14530元，涉嫌背信。法官認定費南多不在台灣犯罪，其犯罪行為地及結果地是在美國及香港，且背信並非3年以上徒刑之罪，境外犯罪依法不罰，判決無罪。

(中時 )