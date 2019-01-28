宏傳電掏空案前董座父女逃過追訴獨留女婿坐牢

2019年01月28日 01:46 中時 陳志賢

翁兩傳(調查局提供)

前股票上市的「宏傳電子」董事長翁兩傳與擔任特助的女兒翁麗玲，被控在2005年間涉嫌以假交易虛增營業額9.5億，掏空數億元，並藉假外銷方式詐騙國稅局退稅款，但翁氏父女倆在檢調偵辦前，即潛逃至大陸，僅留女婿廖連信在台坐牢，雖台北地院通緝2人超過12年，但2人最終仍逃過法律追訴，法官日前以2人追訴權時效完成，判決免訴。

宏傳電子因爆發掏空案，事後遭主管機關廢止公司登記，但翁氏父女逃匿大陸，仍是「債留台灣」，宏傳電子因積欠93、97、98年度營業稅合計3869萬9834元，目前正由法務部行政執行署新北分署追稅中。

發生於2005年的宏傳電子掏空案，當時還是股票上市公司的宏傳電子前董事長翁兩傳次女翁麗玲，當時計劃購買位於台北縣中和市的廠房，挪用公司資金，並以宏傳電子公司名義，從事衍生性金融商品操作，造成宏傳公司近5億元虧損。

翁兩傳為解決女兒私人及公司財務問題，找女兒與多家廠商共謀，將同批貨物以「一出一進」的循環進銷貨方式，虛增公司業績至9億5000萬元，並挪用宏傳公司資產數億元資助女兒，另藉假外銷方式詐騙國稅局退稅款，以彌補虧損。

事件曝光後，翁兩傳於2005年1月召開記者會，辭去董事長職務，高檢署查黑中心2005年3月展開偵辦，發現翁兩傳父女在記者會後，即搭機逃匿大陸，台北地檢署2005年7月起訴翁氏父女、擔任宏傳總經理的女婿廖連信及廠商共13人，翁麗玲遭具體求刑6年。北院2006年6月30日通緝翁氏父女2人。

老丈人、妻子都逃亡大陸，獨留台灣的廖連信最後被依違反證交法等罪判刑5年確定，並入監服刑，已刑滿出獄。至於翁氏父女因逃匿大陸迄今，已超過法定的通緝時間12年6月，日前以父女倆追訴權時效完成為由，判決免訴。

(中時 )