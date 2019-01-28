發紅包遭女韓粉摸頭樂翻天！韓國瑜笑：我OK但太太...

韓國瑜發紅包時，遭女韓粉摸頭。（圖/翻攝自中天新聞YouTube）

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中時電子報
發紅包遭女韓粉摸頭樂翻天！韓國瑜笑回：我OK但太太不高興。（影/中天新聞YouTube）

高雄市長韓國瑜在燕巢橋頭發放兩千個紅包，有民眾提早6、7個小時就守在現場排隊，很多人拿到紅包的瞬間樂翻天了！場中也直擊到許多韓國瑜「被吃豆腐」畫面，他的禿頭是粉絲們想摸一把的突襲目標。

中天新聞報導，民眾終於拿到夢寐以求的紅包時開心的又叫又跳，還有家長推著在嬰兒車內呼呼大睡的孩童前來領紅包。中途也發生小插曲，韓粉面對韓國瑜拿完後紅包後，手馬上一伸就往他的禿頭頂上摸了又摸，韓國瑜瞬間反應不及就被摸了好幾下，讓現場其他人直呼：「偷摸！偷摸！」

韓粉摸到韓國瑜禿頭總是特別興奮，蹦蹦跳跳地離開排隊隊伍一臉超滿足！韓國瑜受訪時也開玩笑表示，「男的摸還可以，女的摸的話，我ok」接著他作勢搖了一搖頭說：「但我老婆不高興，哈哈哈哈！」對於女韓粉偷襲摸禿頭，韓國瑜笑說李佳芬恐怕會氣噗噗。

現場也有一位5歲小韓粉，幾乎只要有韓國瑜就會場場到，他小小的身影格外引人注意！只見他今天來領紅包時，韓國瑜也笑對他說：「你昨天也來過啦」，然後也慈愛地摸了摸他的頭。

小男孩後來也對中天新聞鏡頭向韓國瑜表白，童言童語地說：「韓市長我愛你喔」，記者追問：「你怎麼會那麼喜歡韓國瑜？」小男孩一語道破說：「因為他每天都很辛苦」。小男孩把韓國瑜當偶像，媽媽幫忙製作給韓國瑜的手板，並且每次為了追隨韓國瑜，騎了一個多小時的車程來搶紅包，就是要來支持偶像。

(中時電子報)

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