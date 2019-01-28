養幼貓更花心力 少量多餐常觀察是重點

2019年01月28日 07:19 中時 潘建志

屏東大仁科大寵物美容系助理教授林招吟收養的貓媽媽最近生了幼貓，十分惹人憐愛。（潘建志翻攝）

屏東大仁科技大學寵物美容系助理教授林招吟，每個周末都帶著義工媽媽，到屏東公園讓民眾認養流浪狗、貓。最近有些貓媽媽生了幼貓，十分惹人憐愛，林招吟會先將幼貓乳養到斷奶才開放認養，不過照顧幼貓比成貓繁瑣，她都會先過濾認養人。

林招吟說，幼貓大概2個月大斷奶，因惹人憐愛許多認養人都指定養幼貓。不過幼貓照顧起來更花心力，她除了要求認養人先投自介信，接受家訪及簽署認養切結書，家裡也要有門窗防護措施，新手則建議先養成貓，若真的要養幼貓一定得做功課。

很多認養人認為寵物要從小開始養才會親，因此執意認養幼貓，林招吟說「並非如此」。和狗的熱情不同，貓的個性大多屬「高傲型」，無論是否從小養都不太甩人，所以並非養幼貓就會親人。

如果要養3個月以下的幼貓，必須遵守少量多餐的原則，1天餵4到5餐；因幼貓水喝得少，要用溼食來餵，罐頭要加點水或用吸管餵牠喝水。另外每天都要觀察幼貓的食慾、活動力、排便狀況，注意其健康。

健康的幼貓幾乎都「飢不擇食」，活動力也很旺盛，若食慾和活動力下降要持續觀察，狀況太差就要送醫院。每日糞便則要看是否成形，最好不溼不硬，若太硬可能是水喝太少，太軟可能是餵食太多，必須調整飲食。

貓會抓破紗窗紗門，聰明的貓還會開窗開門，所以要特別注意門窗防護。林招吟說，貓的推養率比狗低，其實貓的個性千變萬化，有時無情地調頭就走，有時黏人到把心融化，非常有魅力，很多人一養就變「貓奴」，歡迎更多人認養貓咪。

(中時 )