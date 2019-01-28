「柯家軍」陳思宇慘敗 柯P兩大軟肋順勢曝光

台北市長柯文哲（左）和世大運吉祥物熊讚。（資料照片/鄭任南攝）

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中時電子報

台北市第二選區立委補選，「柯家軍」陳思宇慘敗，台北市長柯文哲的兩大軟肋也順勢曝光，包括地方組織不足，還有民代選舉沒有民進黨禮讓，將不成氣候。

據香港媒體《中評網》報導，2016台北市士林、大同區立委選舉，民進黨得票率59.29%，國民黨禮讓的新黨得票率為36.42%。而此次立委補選，綠藍白得票率分別為47.76%、39.09%、11.9%。綠營得票率下降約10%、藍營得票率持平，而「柯家軍」陳思宇僅得9689票、得票率1成多，可見在三足鼎立下，非柯文哲本人的白色力量僅能分走綠營1成的票源。

柯P的兩大軟肋：

1.地方組織不足：柯P網路聲量雖高，但在藍綠陣營都積極經營網路的情況下，柯P的優勢逐漸被追上，因此地方組織不足成了他極大的弱點，柯P在地方動員能量的有限，柯P若想要贏2020，這將成為他最大的軟肋。

2.民代選舉沒民進黨禮讓，將不成氣候：施政上恐將跛腳即使柯文哲2020勝選，但在立委佈局上，陳思宇的落選，代表在特定選區的民代選舉，仍仰賴傳統組織，加上柯P選票不易轉移，柯家軍無法複製柯P模式的空戰打法，恐怕也只能分走綠營1成的票源，空有知名度卻無法勝出的情況下，沒有民進黨的禮讓將不成氣候。而沒有立委配合的柯文哲，在施政上恐將跛腳，而陷入被動局面。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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