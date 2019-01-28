1月28日三大報頭條

2019年01月28日 04:37 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●被視為2020年總統和立委選舉前哨戰的台北、台中立委補選結果昨天揭曉，台北市由民進黨籍何志偉當選、台中市由國民黨籍沈智慧獲勝，藍綠打成平手，民進黨從九合一大敗後暫時止血，最受矚目的是代表「白色力量」出戰的陳思宇，得票數未能突破1萬，大約僅有12％，柯家軍聲勢大挫！

●平靜祥和的周日彌撒變調成流血恐攻！菲律賓西南部蘇祿省霍洛島（Jolo）的一座天主教堂與停車場，昨天上午驚傳遭連環炸彈攻擊，造成至少20人死亡，其中包括5名軍人，另有111人受傷。總統杜特蒂譴責這起「恐怖攻擊和謀殺」，揚言「就算追到天涯海角，也要把卑鄙罪犯繩之以法。」儘管尚無人出面承認犯案，但當局直指，凶手就是菲南伊斯蘭反政府游擊隊「阿布薩耶夫」。

●據情治單位透露，我方被大陸拘押最久的情報員楊銘中，上周刑滿自大陸北京相關監獄獲釋，隨即由家人陪同，於元月23日自北京搭機順利返台，軍情局亦派接應小組在桃園國際機場迎接。楊銘中因代號「少康專案」失事，遭關押19年餘，是我被關最久的情報員，遺憾的是，楊母陳宜善女士已過世，等不到兒子回家團圓。

●大陸福建省將在國家主席習近平於《告台灣同胞書》40周年的談話基礎上，推動實現與金門、馬祖的「新四通」。金門縣長楊鎮浯昨(27)日率團赴對岸，展開4天3夜的訪問行程，期待在兩岸的共同努力下，落實「金廈漳泉共同生活圈」目標。

◎旺報

●上海市27日召開第十五屆人民代表大會第二次會議，上海市長應勇進行政府工作報告時表示，2018年上海常住人口的人均GDP（地區生產總值）突破2萬美元。若連同日前北京公布數據，大陸「北上廣深」4大超一線城市人均GDP已全數超越2萬美元；只要大陸經濟成長率仍維持較高增速，對照台灣近年1到3%之間的低檔，除了深圳早就跑贏台灣外，另3大城市人均GDP成長腳步超過台灣約2.5萬美元的日子，恐怕不會太久。

●上海市長應勇27日在政府工作報告中提及，2018年上海人均GDP已超過2萬美元，驚覺距台灣人均GDP約2.5萬美元差距不大，尤其大陸經濟成長速度更是長年高於台灣。對此台商認為，這是很簡單的數字概念，當大陸經濟成長率還維持6.5%以上，台灣多年都在1至3%徘徊，一來一回之下，包含上海等大城市的追趕很正常，「甚至上海超過台灣只是遲早的事」。

●兩岸城市人均GDP（地區生產總值）大比拚，近年來雙方差距逐步縮小。以2017年的數據比較發現，大陸已有5座城市包括深圳、蘇州、無錫、珠海與廣州等人均GDP跑贏台灣；南京、北京、上海與天津則步步進逼。估計這些城市每年保守以6%的GDP成長率估算，相信不到幾年內， 台灣將會遠遠落後於大陸的重點城市。

●或許30年前，台灣經濟奇蹟傲世全球，很多人談到台灣都伸出大姆指；可是30年後，卻有更多人對大陸的改革與開放按讚。諺語說得好：「30年河東，30年河西」正好呈現出兩岸經濟發展的強烈對比。以往台灣大幅領先的態勢，正被大陸振起直追，慢慢趕上，目前雖然只有5座城市的人均GDP跑贏台灣，但是未來將有更多大陸城市跑在台灣前面。未來台灣還有什麼本錢拿出來與大陸比拚呢？

◎工商時報

●5G行動方案，行政院最快本周最慢2月底出爐。據了解，各界最矚目的5G發放張數，行政院交由NCC規畫，NCC表示，經過多次召開5G工作小組會議，研商擬出的草案將以5G頻譜主力頻段3.5GHz、每一家業者最多拿100MHz頻寬為上限，以NCC規畫3.5GHz擬釋出270MHz來看，即至少發放3張執照，至於實際發放幾張取決於市場機制。

●美國總統川普重啟聯邦政府運作三周，帶動美股大幅走高，台指期夜盤25日率先站上萬點，以10,020點作收。法人指出，期貨領頭羊效應帶動，28日加權指數開盤「破萬」可期，若30日封關仍站在萬點之上，將創台股史上頭一遭，農曆年連兩年以萬點封關的紀錄。

●美國聯準會（Fed）本周將召開今年首次貨幣政策會議，咸認利率會原地踏步，但由於Fed官員近來頻頻釋出擴大保留公債資產的訊息，外界料聚焦主席鮑爾的會後記者會，是否會做縮表政策提前結束的重大宣布。

●英國跨國電信公司沃達豐（Vodafone）近日宣布，公司決定「暫停」在核心網路部署中國通訊設備大廠華為的設備，直到西方政府釐清對華為安全漏洞的疑慮為止。由於沃達豐是全球第二大行動通訊商，該公司此項決策，再度重創華為的全球佈局。

(中時電子報)