清晨彰化以北低溫10度！白天回暖 把握週四前好天氣大掃除

今（28日）白天天氣回暖，預估好天氣持續到週四（31日）。（林宜靜 攝）

友善列印
中時電子報
／整理報導
氣象局今（28日）清晨針對彰化以北12縣市發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）
台北晨間14度午後溫升 強冷氣團開始減弱

週一上班日，來看看天氣如何？這幾天受到大陸冷氣團，各地明顯偏冷，今晨受到輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒泠，氣象局仍針對彰化以北12縣市發布低溫特報。今天白天冷氣團稍減弱，各地漸漸回暖，預估好天氣持續到週四前，可趁這陣子年前大掃除。另今天高屏空氣品質差，外出請注意。

今日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒泠，其他地區早晚亦冷；今日白天起至明日強烈大陸冷氣團稍減弱，各地清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大；東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣溫方面，今天清晨彰化以北、宜蘭及金門、馬祖沿海、空曠地區將出現10度左右的低溫，其他地區約12至16度。而白天之後，各地氣溫會回升，北部及宜花高溫約20～22度，中南部及台東約22～26度，然早晚溫差大，外出需記得保暖。紫外線指數為中量級，外出請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日強烈大陸冷氣團會稍微減弱，風向將逐漸轉為偏東風，擴散條件較差，直到晚間起風力稍增強後，中部以北的擴散條件才會略為好轉；北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「良好」等級；北部空品區局部區域短時間可能達「普通」等級，竹苗、中部空品區及金門地區以「普通」等級為主，中部近山區域可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

今天白天之後，各地氣溫會回升，北部及宜花高溫約20～22度。（圖取自氣象局網頁）

一張圖看本週回暖再降溫
1月28日三大報頭條

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。