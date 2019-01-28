清晨彰化以北低溫10度！白天回暖 把握週四前好天氣大掃除

2019年01月28日 04:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

氣象局今（28日）清晨針對彰化以北12縣市發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）

台北晨間14度午後溫升 強冷氣團開始減弱

週一上班日，來看看天氣如何？這幾天受到大陸冷氣團，各地明顯偏冷，今晨受到輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒泠，氣象局仍針對彰化以北12縣市發布低溫特報。今天白天冷氣團稍減弱，各地漸漸回暖，預估好天氣持續到週四前，可趁這陣子年前大掃除。另今天高屏空氣品質差，外出請注意。

今日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒泠，其他地區早晚亦冷；今日白天起至明日強烈大陸冷氣團稍減弱，各地清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大；東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣溫方面，今天清晨彰化以北、宜蘭及金門、馬祖沿海、空曠地區將出現10度左右的低溫，其他地區約12至16度。而白天之後，各地氣溫會回升，北部及宜花高溫約20～22度，中南部及台東約22～26度，然早晚溫差大，外出需記得保暖。紫外線指數為中量級，外出請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日強烈大陸冷氣團會稍微減弱，風向將逐漸轉為偏東風，擴散條件較差，直到晚間起風力稍增強後，中部以北的擴散條件才會略為好轉；北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「良好」等級；北部空品區局部區域短時間可能達「普通」等級，竹苗、中部空品區及金門地區以「普通」等級為主，中部近山區域可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)