唐綺陽星座：過年前壓力大！巨蟹花錢 水瓶卻財運爆發

2019年01月28日 06:01 中時電子報 林郁庭 ／綜合報導 ／綜合報導

01/28-02/03｜星座運勢週報（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

太陽、水星皆在水瓶座，有人擠人、湊熱鬧的感覺，參與聚會、享受歡樂的氣氛。金星射手，帶領我們見識「文化」的力量，關注旅遊、異國事務及國外、移工等議題或增進外語能力。土、冥接近七度內，對很多人來說，是「變身丶經濟壓力大」的時期，這股能量會持續到四月底，一定有什麼事情讓我們覺得很耗體力，很耗精神，覺得痛苦，金錢也很吃緊。摩羯力強的此刻，規則較多，保守的力量影響大。

火天牡羊也接近十度內，催化年輕一輩的能量，突顯世代衝突，彼此看不順眼。要小心用火、用電的安全，也要避免火爆的突發性抓狂場面發生。

重要星象：日、水皆在水瓶座，金星射手，土、冥接近七度內，火、天接近十度內。

工作注意↓

金牛：最後衝刺，成績受人矚目，帶動運勢上漲

雙子：攻無不克、戰無不勝，有機會心想事成

天蠍：機會來臨，有機會碰撞火花、生出好的點子

射手：貴人可能是女性或火象星座 (白羊、獅子、射手)

桃花注意↓

白羊：與年長者有緣份，別理會旁人的批評

獅子：有海外的機緣，注意預防旅行上的波折

處女：坦誠溝通，走理性路線，規劃未來

魔羯：當心自我感覺不良，容易影響感情

財運注意↓

巨蟹：避免逃避現實，花錢要多注意，以免超支

水瓶：正財運佳，掌握方向進帳多

桃花注意：天秤、雙魚

天秤：免疫系統差，遠離病源，避免過度勞累

雙魚：當心刀火燙傷，注意交通安全

(中時電子報)