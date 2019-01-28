北海岸不只有溫泉！飛碟屋廢墟尋外星人？神秘海岸探一線天

2019年01月28日 06:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

9天春節連假快到了，計畫好去哪度假呢？來北海岸走走吧！想到北海岸，或許會想到碧海藍天、美麗沙灘，其實這裡有山有水，也有各式溫泉，陽明山硫磺溫泉舒緩身心。話說萬里這裡傳有外星人出沒，一座座橢圓飛碟屋降落在這已久成廢墟？陰森森模樣成文青迷最愛；金山這裡還有神秘海岸，好萊塢大導演馬丁史柯西斯電影《沉默》就曾在這取景，奇岩怪石、一線天美景讓人讚嘆大自然的鬼斧神工。

飛碟屋廢墟、野草遍布，加上廢棄輪胎與垃圾，讓此處增添神秘氣息。

●文青冒險拍IG？飛碟屋廢墟尋外星人

走訪新北市萬里，很多人喜愛在陽光下漫步在翡翠灣的白色沙灘，映照碧海藍天，好不浪漫。然而近來在很多網美、文青的IG上，不時可發現標示「＃萬里」出現一座座飛碟屋？莫非外星人降落在這，還是好萊塢電影來取景！一座座橢圓飛碟屋外觀年久失修，部分外頭野草漫步，好似一座鬼城！然陰森森模樣，卻成為大家冒險

飛碟屋這裡也有部分住戶將其修繕，假日偶爾有人來度假，從飛碟屋裡坐擁碧海藍天美景，成為另種奇異浪漫。

為何會有這些「飛碟屋」呢？話說這些是民國70年代建商推出的「太空玲瓏屋」，因外觀太特別，當時還引發民眾搶購，然隨著時代變遷逐漸沒落，屋子也年久失修，許多住戶都棄守這裡成為廢墟。白天看起來頗陰森，到了月黑風高更顯神秘，因此吸引不少民眾跑去探險找刺激。然這裡也有部分住戶將其修繕，假日偶爾有人來度假，從飛碟屋裡坐擁碧海藍天美景，成為另種奇異浪漫。

金山神秘海岸的「一線天」美景。

●金山神秘海灘尋一線天！金獎大導也瘋狂

北海岸的不思議可不只如此呢？由好萊塢大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導所執導的電影《沉默》，曾到新北金山獅頭山公園下方與水尾漁港間的神秘海岸取景。穿越漁港，映入眼簾的是海浪滔滔，直走到底遇防波堤，就來到神秘海岸的入口。

大導演馬丁史柯西斯電影《沉默》，曾到新北金山獅頭山公園下方與水尾漁港間的神秘海岸取景。

由於北海岸風浪大，加上沿途岩石顛頗，走起路來要格外小心！這裡有一巨岩壁凸向外海，而高矗的岩壁間有一個海蝕岩洞，洞口約一個人可容身通行，當陽光灑落下，光影映照洞口好不夢幻，而這也是當地人稱為「一線天」的美景礁石。而穿過一線天、跨越奇岩怪石，獅頭山公園著名的燭臺雙嶼就在眼前。

天籟溫泉度假酒店有濃濃的日式風情，此為露天泡湯區。

●陽明山泡湯趣！日式溫泉賞櫻、嚐火山泥煮蛋

探訪飛碟屋、登奇岩散步，不免有些疲憊，這時不妨驅車到金山和陽明附近的「天籟溫泉度假酒店」泡湯趣。寬敞浴池，群山環繞，潺潺的水聲、清新悅耳的蟲鳴鳥叫，暖暖溫泉助血液循環，讓您清爽舒暢。

溫泉度假酒店內春天可賞櫻花，還有特色火山泥溫泉蛋可DIY。（

天籟溫泉度假酒店有濃濃的日式風情，能在此享用道地日式料理或百匯自助餐！還能租借日式浴衣、和服走訪在溫泉小街上！話說酒店內還種植各式櫻花，每到春天落櫻繽紛、點點粉紅透繽紛！在此野餐享受被花包圍的浪漫。肚子餓了，也能利用火山泥自己煮特色溫泉蛋，在群山簇擁中享受靜思溫泉的身心靈療癒饗宴。

每年九月間的「石門國際風箏節」，歡迎旅人來北海岸放風箏。（圖取自新北市文化局網站）

●北海岸好好玩！放風箏、賞《太極》玩藝術

北海岸是北台灣兼具自然景觀與懷舊風情的好地方！九月在石門湛藍的天空放起花色繽紛的風箏，和風箏一同追逐夏日浪漫、欣賞富貴角美麗夕陽，或是走訪金山好角新樂園風情小鎮，賞雕刻大師朱銘的《人間》、《太極》等；來「筠園」遙想一代歌姬鄧麗君等，有山有海的北海岸四季各有風情，多元又繽紛。

面向太平洋的北海岸，在夕陽餘暉下更顯美麗。（達志影像／shutterstock提供）

「我想，到一個我尚未去過的地方，我就會快樂起來。」法國詩人波特萊爾（Charles Baudelaire, 1821~1867）如是說。緊接著就是9天農曆假期了，不妨相揪好友來趟北海岸之旅，秋冬泡湯、春天櫻花盛開，旅行幫助我們找回自己豐富我們生活，現在說走就走，一起享受旅行帶來的樂趣與驚喜！

(中時電子報)