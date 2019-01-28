寒士尾牙宴 500多名弱勢民眾感受過年氣氛

2019年01月28日 07:20 中時 莊哲權

阿明曾經是有妻有子有房的水泥工，後來妻子把所有的錢跟孩子帶走，只能流浪街頭，27日中午他享受了成為街友以來第1次的尾牙宴，阿明紅著眼眶說：感覺很溫暖；第29屆寒士吃飽愛心尾牙宴台東場27日中午席開56桌，廣邀500多位弱勢民眾圍爐，感受過年氣氛。

「以前都是1個人獨自過年，今年跟著大家圍爐，感覺真好」，年近70的阿明說，20多年前曾經是水泥工，1天薪水約有2000元，日子算是過得去，但因錢都交給老婆，房子的貸款老婆都沒去繳，最後房子被查封，老婆也帶著孩子離開，他也因年歲漸長，無法有穩定工作收入，只好流浪街頭。

個性樂觀阿清是高雄人，入贅到台東20幾年，他說，因為身體不好，無法滿足老婆的要求，最後走上離婚之路，目前是體育場的清潔工，雖然經濟不好，但是心靈上很富有，「因為我有很多好朋友」。

第29屆寒士吃飽愛心尾牙宴台東場，昨天中午在台東糖廠席開56桌，廣邀500多位街友、單親家庭及獨居長輩等弱勢民眾圍爐，也動員了華山、創世等100多位義工服務，由於名額有限，現場還有10多名弱勢民眾排隊等候補，最後全都上桌，飽餐一頓。

人安基金會台東平安站長翁任賞表示，這次的尾牙宴經費預計56萬元，目前只募到8成，除了用去年的節餘款補足以外，也希望有善心人士持續捐贈。

(中時 )