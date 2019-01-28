NBA》厄文不服氣：勇士有兩次好運才贏

2019年01月28日 07:36 中時電子報 盧品青

On the rebound that won it for the Warriors: Good job by KD to drive two guys deep into paint, bad overrun by Smart, good awareness by Draymond pic.twitter.com/DnIs9Ij7JY — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 27, 2019

勇士前役打敗東區強敵塞爾提克，輸贏只有4分(115-111)，而且勇士最後4分都是罰進的，這讓塞隊主將厄文(Kyrie Irving)很不服氣。「他們確實有本事，但他們也真的很好運。我們有兩次很好的機會，只要抓住其中一次就翻盤了。」

依據厄文的說法，勇士的「好運」出現兩次，第一次是杜蘭特(Kevin Durant)終場前失誤，但是厄文自己在剩餘21秒時出手未進。第二次是勇士格林(Draymond Green)最後關頭兩罰沒進，塞隊只落後兩分，然而斯瑪特(Marcus Smart)卡位時滑倒，被勇士撿走了進攻籃板。

厄文說：「比賽就是這樣了，運氣不總是在我們這邊。」他唯一承認的「實力」是湯普生(Klay Thompson)終場兩分鐘前快攻投進三分球，那一擊讓綠衫軍陣腳大亂，勇士得以領先關鍵3分(111-108)，最後再用4顆罰球獲勝。

杜蘭特賽前說過：「單以球技而言，塞爾提克是我們本季遇過最強的對手。」如果塞隊球技最好卻不能贏，難怪厄文會認為是運氣不好了。

媒體馬上又跑去問柯瑞(Stephen Curry)，柯瑞只覺得莫名其妙。「他說我們運氣好？我不明白他的意思。我們明明全場48分鐘都打得很好，是我們自己製造機會贏球。」厄文認為自己沒投進是運氣不好，柯瑞則表示「因為我們守得好，所以他們才沒投進」，如果全都歸給運氣，那勇士大概是史上最好運的球隊了。

(中時電子報)